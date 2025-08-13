Jimmy Kimmel, ciudadano italiano por culpa de Trump
La situación es mucho peor de lo que imaginábamos, dijo.
- 1 minuto de lectura'
“La situación es mucho peor de lo que imaginábamos”, declaró durante un episodio del podcast de la comediante Sarah Silverman.
El presentador, quien ha presentado los Oscar en cuatro ocasiones, anunció su ciudadanía durante las celebraciones del Día de la República Italiana en Los Ángeles. “Acabo de obtener la ciudadanía gracias a mi querida abuela Edith, cuya familia es originaria de Candida, en la provincia de Avellino”, declaró desde el escenario instalado en el jardín de una villa en Beverly Hills.
“Los padres de mi abuelo vinieron a Nueva York desde Ischia después de que un terremoto devastara Casamicciola en 1883, matando a la mayor parte de la familia”, declaró Kimmel, quien ha dirigido el programa nocturno de ABC durante 23 años. (ANSA).
Otras noticias de Jimmy Kimmel
- 1
Fito Páez y Eugenia Kolodziej se habrían separado tras diez años en pareja: los motivos
- 2
El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
- 3
Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y después borró el mensaje
- 4
L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”