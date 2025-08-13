Jimmy Kimmel, ciudadano italiano por culpa de Trump

“La situación es mucho peor de lo que imaginábamos”, declaró durante un episodio del podcast de la comediante Sarah Silverman.

El presentador, quien ha presentado los Oscar en cuatro ocasiones, anunció su ciudadanía durante las celebraciones del Día de la República Italiana en Los Ángeles. “Acabo de obtener la ciudadanía gracias a mi querida abuela Edith, cuya familia es originaria de Candida, en la provincia de Avellino”, declaró desde el escenario instalado en el jardín de una villa en Beverly Hills.

“Los padres de mi abuelo vinieron a Nueva York desde Ischia después de que un terremoto devastara Casamicciola en 1883, matando a la mayor parte de la familia”, declaró Kimmel, quien ha dirigido el programa nocturno de ABC durante 23 años. (ANSA).