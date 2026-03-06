Jimmy lai, crítico de china, no apelará el fallo del caso histórico sobre seguridad

Por Jessie Pang y James Pomfret

6 mar (Reuters) -

El magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, Jimmy Lai, no ‌apelará su condena y ‌pena ⁠de 20 años de cárcel por conspiración con fuerzas extranjeras y sedición, según informó su abogado el viernes, tras un que desató críticas internacionales.

Lai, de 78 ​años, fundador ⁠del ahora ⁠cerrado periódico prodemocrático Apple Daily, era uno de los críticos más abiertos del Partido Comunista ​Chino, actualmente en el poder.

Una saga judicial de casi cinco años terminó con ‌su sentencia en febrero, tras una condena en diciembre ​por dos cargos de conspiración para ​confabularse con fuerzas extranjeras y un cargo de publicación de material sedicioso.

Un miembro del equipo legal nacional de Lai dijo a Reuters que su cliente no apelaría la condena y la sentencia, que provocó críticas de países como Reino Unido y Estados Unidos. "Podemos confirmar que tenemos instrucciones claras ​y definitivas de no presentar un recurso contra la condena o la sentencia", dijo, hablando bajo condición de anonimato, pero ⁠no dio ninguna razón para la decisión.

Por otra parte, Fung Wai-kong, exredactor jefe de la sección de noticias en ‌inglés del periódico, presentó el lunes un recurso contra su condena de 10 años de cárcel por el mismo caso de seguridad nacional.

El hijo y la hija de Lai han advertido de que podría morir en prisión, ya que su salud se está deteriorando tras pasar más de cinco años en régimen de aislamiento. Padece diabetes y problemas de salud como palpitaciones ‌y hipertensión arterial.

Grupos de derechos humanos y numerosos países democráticos han pedido la liberación de ⁠Lai.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el asunto a su homólogo chino, ‌Xi Jinping, y se espera que le dé seguimiento en una visita ⁠muy esperada a Pekín a finales de este mes.

Sin embargo, ⁠Hong Kong y Pekín afirman que Lai recibió un juicio justo y que todos reciben el mismo trato en virtud de la ley de seguridad nacional que ha restablecido el orden en la ciudad desde las protestas masivas a favor de la democracia de 2019. El ‌mes pasado, en un caso aparte, el ​Tribunal de Apelación de Hong Kong concedió a Lai una inusual victoria legal al anular su condena por fraude y revocar una sentencia de 69 meses.

(Información de Jessie Pang y James Pomfret; redacción de Anne Marie Roantree; ‌edición de Michael Perry y Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)