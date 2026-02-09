Jimmy Lai, crítico de China, sentenciado a 20 años por conspiración en Hong Kong

Por James Pomfret y Jessie Pang

HONG KONG, 9 feb (Reuters) -

El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, el crítico más vehemente de China en Hong Kong, fue condenado el lunes a 20 años de cárcel, poniendo fin al mayor caso de seguridad nacional de la ciudad

El veredicto suscitó inquietud internacional por la represión de Pekín contra las libertades y la autonomía de la ciudad

La sentencia de Lai por dos cargos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y uno por publicar materiales sediciosos pone fin a una saga legal que se ha prolongado durante casi cinco años

Lai, fundador del combativo pero cerrado periódico Apple Daily, fue detenido por primera vez en agosto de 2020 y condenado el año pasado

Su condena de 20 años se encuentra dentro de las penas más severas previstas para delitos de "naturaleza grave" y es la más dura impuesta hasta la fecha, según afirmaron los tres jueces de seguridad nacional

La sentencia de Lai se vio agravada por el hecho de que era el "cerebro" y la fuerza impulsora detrás de las "persistentes" conspiraciones de colusión extranjera, según los jueces

Los magistrados citaron pruebas de la fiscalía que indicaban que las conspiraciones habían buscado sanciones, bloqueos y otros actos hostiles por parte de Estados Unidos y otros países, involucrando a una red de personas que incluía a personal de Apple Daily, activistas y extranjeros

Además de Lai, seis antiguos altos cargos de Apple Daily, un activista y un asistente legal fueron condenados a penas de cárcel de entre seis y diez años

"En el presente caso, Lai fue sin duda el cerebro de las tres conspiraciones imputadas y, por lo tanto, merece una pena más severa", afirmaron los jueces. "En cuanto a los demás, es difícil distinguir su culpabilidad relativa"

El ciudadano británico, de 78 años, ha negado todos los cargos que se le imputan y ha declarado ante el tribunal que es un "preso político" perseguido por Pekín

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, dependiente del Consejo de Estado de China, afirmó en un comunicado que la sentencia "es una declaración solemne y contundente de que quien se atreva a desafiar la ley de salvaguarda de la seguridad nacional será severamente castigado"

El líder de Hong Kong, John Lee, dijo que la sentencia defiende el estado de derecho y satisface a la opinión pública, y añadió que "los delitos de Jimmy Lai son atroces y totalmente imperdonables"

La difícil situación de Lai ha sido criticada por líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, lo que ha puesto de relieve la represión de la seguridad nacional que se lleva a cabo desde hace años en el centro financiero asiático gobernado por China, tras las protestas masivas a favor de la democracia de 2019

Dichas preocupaciones se deben en parte al perfil internacional de Lai como crítico prodemocrático del liderazgo del Partido Comunista Chino y sus amplias conexiones políticas, en particular entre los republicanos estadounidenses, vínculos que los fiscales citaron durante el caso

En el punto álgido de las protestas, en julio de 2019, Lai se reunió en Washington con el entonces vicepresidente estadounidense Mike Pence y el entonces secretario de Estado Mike Pompeo

En 2020, Pekín impuso la ley de seguridad nacional en Hong Kong, alegando que era necesaria para estabilizar la ciudad tras meses de disturbios, en ocasiones violentos

(Información de James Pomfret y Jessie Pang; información adicional de Andrew MacAskill en Londres; redacción de Greg Torode; edición de Anne Marie Roantree, Michael Perry y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)