J&J llega a un acuerdo con EEUU para reducir precios de medicamentos y obtener exenciones arancelarias

9 ene (Reuters) - Johnson & Johnson dijo el jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump para reducir los precios de los medicamentos para los estadounidenses a cambio de exenciones de los aranceles del país.

El Gobierno de Trump llegó en diciembre a acuerdos con otras nueve grandes farmacéuticas para recortar los precios de sus medicamentos para el programa gubernamental Medicaid y para los consumidores que pagan en efectivo, con el objetivo de equiparar los costes de los medicamentos estadounidenses con los de otros países ricos.

Los pacientes estadounidenses pagan actualmente mucho más por los medicamentos recetados, a menudo casi tres veces más que en otros países desarrollados, y Trump ha estado presionando a los fabricantes de medicamentos para que bajen los precios a los niveles que se pagan en el extranjero.

"El acuerdo conjunto cumple con las peticiones expuestas por el presidente Trump a la industria y proporciona a los productos farmacéuticos de la compañía una exención de aranceles", dijo J&J en un comunicado el jueves.

Los términos específicos del acuerdo no fueron revelados, incluidos los detalles sobre los precios revisados de los medicamentos o qué medicamentos están cubiertos.

J&J dijo que participará en el sitio web TrumpRx.gov para permitir a los estadounidenses comprar sus medicamentos a precios significativamente reducidos. También proporcionará acceso a Medicaid a precios comparables a los de otros países desarrollados.

Bajo los acuerdos de diciembre, los nueve fabricantes de medicamentos estadounidenses acordaron reducir los precios de la mayoría de los medicamentos vendidos al programa Medicaid para personas de bajos ingresos, prometiendo "ahorros masivos" en medicamentos ampliamente utilizados.

J&J también informó de que construirá dos nuevas plantas de fabricación en Carolina del Norte y Pensilvania como parte de su plan de inversión de US$ 55.000 millones en EEUU anunciado el año pasado.

La empresa dijo que es probable que anuncie inversiones adicionales en Estados Unidos a lo largo del año. (Información de Rhea Rose Abraham en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)