J.J. Spaun lidera el US Open en Oakmont tras un día lleno de grandes golpes y sorpresas

OAKMONT, Pensilvania, EE.UU. (AP) — J.J. Spaun jugó de manera sorprendentemente estable el jueves entre una mezcla enloquecida de tiros raros o impactantes en Oakmont, para firmar una tarjeta de 66 golpes, cuatro debajo del par, con lo cual tomó una ventaja de un impacto en el Abierto de Estados Unidos.

El californiano jugó sin bogeys en el campo más difícil del país.

Patrick Reed hizo un albatros, apenas el cuarto en el Abierto de Estados Unidos desde que comenzó a llevar el registro en 1983, al embocar desde 286 yardas en hoyo 4 par cinco. Sin embargo, terminó con un triple bogey.

Shane Lowry hizo el primer eagle en el hoyo tres, par cuatro, en Oakmont. Disparó un 79.

Scottie Scheffler hizo más bogeys en una ronda (5) de los que usualmente hace en un torneo y tuvo su peor tarjeta (73) en un Abierto de Estados Unidos.

En medio de todo ese entretenimiento, Spaun salió por la mañana sin apenas alboroto y sin un solo bogey.

Igualó la ronda de apertura más baja en los Abiertos de Estados Unidos en Oakmont: Andrew Landry también disparó 66 en 2016, la última vez que el certamen se celebró aquí.

Y no hubo misterios. Un buen putt nunca falla en ningún Abierto de Estados Unidos, y Spaun embocó cinco para par que iban desde siete hasta 16 pies, junto con cuatro birdies.

“No sentí realmente que iba a mostrar una ronda sin bogeys y con cuatro bajo par. Realmente no sabía qué esperar, especialmente porque nunca he jugado aquí”, dijo Spaun, quien disputa apenas su segundo Abierto de Estados Unidos. “Pero sí, tal vez a veces no tener expectativas es lo mejor, así que lo aceptaré”.

Oakmont estuvo a la altura de su reputación con un promedio de marcadores de alrededor de 74,6 a pesar de un campo aún relativamente blando por la lluvia y un viento moderado que no se mantuvo por mucho tiempo.

Y ese rough.

Tan sólo hay que preguntarle a Rory McIlroy, aunque eligió no hablar por la quinta ronda competitiva consecutiva en un major desde su victoria en el Masters. Tuvo que realizar tres golpes en el cuarto hoyo para devolver la pelota al fairway, y luego embocó un putt de 30 pies para un bogey de lo más improbable. Firmó un 74.

“Incluso para un tipo como yo, no puedo salir de esto algunas veces, dependiendo de la posición”, dijo Bryson DeChambeau después de un 73. “Fue difícil. Fue una prueba brutal de golf”.

Los latinoamericanos mejor ubicados fueron el argentino Emiliano Grillo y el mexicano Carlos Ortiz, con sendas tarjetas de uno sobre par, que los igualó en el vigésimo sitio.