JJ.OO.: Almeida insiste en que Madrid sea "tarde o temprano" sede de los Juegos
MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha coincidido con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en que la capital será sede de los Juegos Olímpicos "tarde o temprano" porque es "un sueño" al que los gobiernos madrileños no van a renunciar.
"Vamos a pelear los Juegos Olímpicos. Es verdad que lo sucedido con La Vuelta ha ayudado bastante poco porque, además, ha habido uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día", manifestaba este domingo Ayuso desde la carrera popular Madrid corre por Madrid 2025.
Para el alcalde, lo que hizo la presidenta regional es decir lo que siempre han defendido, que "Madrid será sede de los Juegos Olímpicos".
"No tengo ninguna duda de que tarde o temprano será sede de los Juegos y, por tanto, que es un sueño al que nosotros, desde los gobiernos de Madrid, no vamos a renunciar", ha contestado Almeida tras presentar el plan de industrialización de la ciudad.
Todo ello sin obviar "la situación actual con el Gobierno de España", por lo que cree que "no va a ser sencillo", especialmente después "de lo que pasó con La Vuelta, con el perjuicio importante para Madrid desde el punto de vista reputacional para la atracción de grandes eventos".
"No vamos a renunciar al sueño olímpico, estoy convencido de que Madrid será sede de unos Juegos Olímpicos y, por tanto, lo que habrá que hacer es trabajar en esa línea", ha sostenido el alcalde.
