JJ.OO.- El COI celebra este jueves en Lausana la XIV edición de su Cumbre Olímpica

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) celebra este jueves 11 de diciembre en su sede de Lausana (Suiza) la XIV edición de su Cumbre Olímpica, donde se darán cita destacados representantes del movimiento para debatir sobre cuestiones y temas importantes para su futuro.

En esta ocasión, según informó el COI, habrá varios temas claves como los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo y los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, que se celebrarán el año que viene, los próximos Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles (Estados Unidos), o cuestiones sobre el antidopaje.

Entre los numerosos participantes, estarán la presidenta del organismo, Kirsty Coventry, y el vicepresidente español del organismo, Juan Antonio Samaranch, además de presidentes de federaciones internacionales como Gianni Infantino, de la FIFA, o Sebastian Coe, de World Athletics, y los máximos mandatarios del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, y de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka.