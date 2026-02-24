JJOO Invierno bajo amenaza

(di Teodoro Fulgione) (ANSA) - ROMA, 24 FEB - Dentro de 20 años, los Juegos de Invierno podrían llegar a celebrarse en tres o a lo sumo cuatro localidades del mundo en condiciones de albergarlos debido a los efectos generados por el cambio climático, advierten los especialistas

Alarma que llevó a la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, a reconocer que "estamos debatiendo cuáles serían las mejores soluciones

Según los expertos, el cambio climático redundará en que no habrá suficiente nieve para disputar las competencias, punto en el que coinciden distintos estudios científicos, entre ellos los de las Universidades de Waterloo, en Canadá, y de Innsbruck, Austria, encargados justamente por el COI, mientras que el último informe de "Climate Central", organismo independiente especializado en el tema, afirmó que el escenario es todavía más alarmante

En base a esas previsiones climáticas, aunque sin citar los nombres de las ciudades que estarían en condiciones de albergar los Juegos de Invierno dentro de dos décadas, se trataría de la japonesa Sapporo, la noruega Lillehammer y la estadounidense Salt Lake City, mientras que el esquí alpino se vería obligado a despedirse de las montañas que lo vieron nacer y a las que deben su nombre

Si se confirmasen los pronósticos de "Climate Central", no sólo se trataría de un duro golpe para esta disciplina deportiva, sino para el turismo en las ciudades que suelen albergar las competencias, entre ellas las localidades italianas que recientemente fueron escenario de los apenas finalizados Juegos de Invierno de Milán-Cortina D'Ampezzo, debido a la falta de nieve

Ni siquiera los cañones que disparan nieve artificial, que debieron ser utilizados ya en esta cita, bastarían para superar esa carencia: "Si las temperaturas no bajan de los cero grados centígrados por la noche, hay poco que disparar", explica Antonello Pasini, climatólogo del CNR y profesor de Física del Clima en la Universidad de Roma

"El nivel de nieve está bajando en casi todo el mundo, y en algunas zonas, como Europa, incluso más rápido", enfatiza el experto, al destacar que "el Mediterráneo es un punto crítico climático, es decir, una zona que se está calentando el doble de rápido que el promedio mundial"

"Muchas zonas de los Apeninos ya están en riesgo extremo. En los Alpes, la vertiente italiana está más expuesta porque las corrientes llegan del sur, mientras que la vertiente norte recibe corrientes nórdicas", explicó Pasini al advertir que hoy más que nunca es imprescindible avanzar con políticas ecológicas contra el cambio climático y, además, adaptarse al fenómeno en curso

"En lo que refiere al turismo invernal, por ejemplo, deberíamos imaginar un cambio de oferta", consideró al recordar que durante los recientes Juegos Olímpicos, en Cortina D'Ampezzo se registraron temperaturas promedio más altas en relación con la edición que albergó esa misma localidad en 1956, lo que obligó a generar 1.600.000 metros cúbicos de nieve artificial, el equivalente a 280 piscinas olímpicas

"Debemos iniciar este proceso", afirmaba Coventry tras su elección hace un año como presidenta del COI, al afirmar que había que poner manos a la obra "antes de que el cambio climático nos acorrale y nos obligue a tomar decisiones precipitadas", aunque los plazos empiezan a agotarse, explican los expertos en la materia. (ANSA)