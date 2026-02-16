JJOO: nos recuerda el lenguaje de la paz en un contexto internacional marcado por tensiones

"En un contexto internacional marcado por tensiones, peligros, divisiones, los Juegos Olímpicos adquieren un significado todavía más profundo. El deporte nos recuerda el lenguaje de la paz y el enfrentamiento leal, demostrando que es posible competir con determinación sin renunciar al respeto y sin renunciar a la fraternidad", afirmó el embajador.

"La tregua olímpica aprobada por el Consejo General de la ONU representa un llamamiento concreto a privilegiar lo que une con respecto a lo que separa", añadió.

Lo dijo durante la despedida oficial del Equipo Paralímpico Español que participará en los Juegos de Milán Cortina 2026 del 6 al 15 de marzo, celebrada en la Embajada de Italia en Madrid.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos "representan un momento universal de encuentro en el que pueblos, lenguas y culturas distintas se reconocen en valores comunes: respeto, lealtad, inclusión", subrayó.

Los lugares de competición se convertirán no solo en "teatro de hazañas" sino también en "lugares de diálogo, de conocimiento mutuo, de comprensión, de amistad", dijo Buccino Grimaldi.

En el acto fueron despedidos los cinco deportistas que representarán a España en estos Juegos Paralímpicos -Javier Marcos, María Martín-Granizo, Audrey Pascual, Emilio Redondo e Higinio Rivero- y fue desvelada la persona abanderada, que será la esquiadora madrileña Audrey Pascual.

La ministra española de Inclusión, Elma Saiz, abogó por su parte durante el acto porque este evento deportivo "no sea una excepción" y dijo que "nos interpela a la sociedad" pues "el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad".

Los Juegos Paralímpicos son "un ejemplo de que las barreras se pueden superar", añadió.

Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español, se mostró "seguro de que la organización de Italia va a ser magnífica" y dijo que "el deporte paralímpico da un paso en su mensaje de inclusión para lograr una sociedad más justa".

La ministra de Deportes, Milagros Tolón, afirmó dirigiéndose a los deportistas que "con vuestro ejemplo ayudáis a que en el futuro próximo haya más integración y más igualdad".

España ha obtenido 43 medallas en la historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno. (ANSA).