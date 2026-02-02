JJOO: una italiana es el primer positivo en Milán-Cortina

La atleta italiana, según fuentes confiables comentaron a ANSA, será suspendida.

Passler, de 25 años, es la tercera mejor biatleta italiana de esta temporada y ocupa el puesto 33 en la clasificación general de la Copa del Mundo.

Nacida en Brunico, pero originaria de Rasen-Antholz, se ha distinguido en las categorías juvenil y júnior con siete medallas en el Campeonato Mundial, incluyendo el oro en relevos en 2022. Debutó en la Copa del Mundo en 2021, consiguiendo su primer podio en relevos un año después.

La nieta de la leyenda italiana del biatlón Johann Passler estaba logrando los mejores resultados de su carrera esta temporada: además de una renovada regularidad, terminó 13 y luego 11 en el fin de semana de carreras en Le Grand-Bornand en diciembre.

El letrozol, que es usado terapéuticamente en casos de cáncer de mama, es un inhibidor de la aromatasa prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) bajo la categoría de moduladores hormonales y metabólicos, ya que se utiliza para mejorar el rendimiento al contrarrestar los efectos secundarios estrogénicos de los esteroides anabólicos.

Los atletas lo utilizan para reducir la retención de líquidos y prevenir la ginecomastia (desarrollo de tejido mamario) durante ciclos de aplicación de esteroides para desarrollo muscular. (ANSA).