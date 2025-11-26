JJ.PP. España se prepara para los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026 a 100 días para el inicio de la cita

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Los esquiadores y 'riders' españoles se encuentran ya inmersos en la temporada de competición con el doble objetivo de sellar su clasificación y afinar su puesta a punto de cara a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, cita para la que restan 100 días, según un comunicado del Comité Paralímpico Español (CPE).

Los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno se celebrarán entre el 6 y el 15 de marzo de 2026 en el norte de Italia, con sedes de competición repartidas entre Milán y las localidades de Cortina d'Ampezzo y Tesero. Está prevista la participación de 665 deportistas procedentes de unos 50 países, que competirán en alguno de los 79 eventos con medalla de los seis deportes que forman parte del programa de competición: esquí alpino, esquí de fondo, snowboard, biatlón, curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo.

El Equipo Paralímpico Español que competirá en esta cita estará formado previsiblemente por unos cinco o seis deportistas repartidos entre Cortina d'Ampezzo (esquí alpino y snowboard) y Tesero (esquí de fondo y biatlón). Para formar parte de la expedición española, es necesario cumplir tanto los criterios de clasificación internacionales como los criterios de selección nacional antes del 15 de enero de 2026, fecha en que se hará oficial la lista definitiva.

Hasta entonces, los esquiadores y 'riders' participarán en diversas competiciones de Copa del Mundo y de Europa para sumar los puntos necesarios, así como en varias concentraciones destinadas a ultimar su preparación a fin de poder llegar a la cita paralímpica en las mejores condiciones.

La mayoría de estos deportistas forman parte del Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno, cuyo objetivo es "garantizar la cantera en las modalidades que forman parte del programa de los Juegos y servir como paso previo para la incorporación de nuevos talentos al Plan ADOP y, por tanto, al Equipo Paralímpico Español en futuras competiciones internacionales", según el comunicado.