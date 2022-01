Joan Barreda: "Ha sido un buen día para recortar tiempo en la general"

El piloto espa√Īol Joan Barreda (Honda) se mostr√≥ satisfecho por conseguir este mi√©rcols un nuevo triunfo en motos en una quinta etapa "muy dura" del Rally Dakar 2022, y celebr√≥ haber tenido "un buen d√≠a para recortar tiempo en la general", aunque sabe que todav√≠a debe ir "kil√≥metro a kil√≥metro".

"Ha sido una etapa muy dura, con todo tipo de terrenos, pero, con todo, ha sido un buen d√≠a para recortar tiempo en la general. He salido desde muy atr√°s y, como me sent√≠a fuerte, he atacado durante toda la jornada", se√Īal√≥ Barreda en declaraciones recogidas por la web del Dakar.

El castellonense confes√≥ que est√° "bien" a nivel f√≠sico. "Tengo solo una peque√Īa tendinitis en el brazo que me est√° dando un poco de guerra desde que me ca√≠ en las piedras el primer d√≠a. Me ha provocado una peque√Īa inflamaci√≥n, pero me las estoy apa√Īando para atacar", apunt√≥.

Por otro lado, el de Honda no esconde que "el objetivo, claro est√°, es conseguir una buena posici√≥n, pero hay que ir paso a paso y kil√≥metro a kil√≥metro", mientras que tambi√©n le ilusionar√≠a alcanzar o superar el r√©cord de 29 victorias de etapa de los franceses Cyril Despres y St√©phane Peterhansel. "Estar√≠a genial y la verdad que es mucho m√°s de lo que hab√≠a so√Īado", admiti√≥.