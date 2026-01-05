Joan García minimiza la hostilidad en su regreso al Espanyol en victoria del Barcelona

BARCELONA (AP) — El portero Joan García ignoró los abucheos en su regreso a la casa del Espanyol en la victoria el sábado 2-0 del Barcelona gracias a dos asistencias de Fermín López en un acalorado derbi catalán.

Fermín asistió a sus compañeros suplentes Dani Olmo y Robert Lewandowski a los 86 y 90 minutos para inclinar el partido a favor de los líderes de La Liga.

Pero el crédito por la victoria fue para García, quien realizó paradas magníficas para frustrar un ataque del Espanyol que dominó todo menos el período final.

El marcador final ocultó un esfuerzo sobresaliente del Espanyol, que ocupa el quinto lugar. Pere Milla y Roberto Fernández obligaron a García a realizar una parada tras otra, en su primer partido en el Espanyol desde que dejó a los "periquitos" el verano pasado para unirse a su máximo rival. Su momento destacado llegó en el minuto 39 cuando García utilizó un reflejo con una mano para desviar un cabezazo a quemarropa de Milla por encima de su travesaño.

El Espanyol llegó a instalar una delgada barrera de malla detrás de las porterías en el Estadio RCDE para impedir que se lanzaran objetos hacia el portero desde las gradas. Eso no disuadió a la sección de los jóvenes seguidores más fervientes del club de levantar carteles con la imagen de una rata en los colores burdeos y azul del Barcelona mientras gritaban a García, un antiguo favorito de los aficionados.

El Barcelona aumentó su ventaja sobre el segundo clasificado, el Real Madrid, a siete puntos antes de que este último reciba el domingo al Real Betis.

