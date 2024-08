Joan Laporta, a Sergi Roberto: "Eres historia del Barça, símbolo y un ejemplo a seguir"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, recordó este martes que Sergi Roberto es "historia, símbolo y ejemplo a seguir" y una persona "ejemplar" de la que solo tiene palabras de "agradecimiento" por su "compromiso" con un club que el futbolista de Reus ha decidido dejar.

"Como presidente lo que quería es decir que eres historia del Barça, símbolo y además un ejemplo a seguir, especialmente del corazón del Barça que dices que es La Masía, el tesoro que tenemos", expresó Joan Laporta en el acto de despedida de Sergi Roberto, que pone fin a su etapa 'culer' tras 11 temporadas en el primer equipo, y 25 títulos conquistados en sus 373 partidos.

Para el presidente azulgrana, el futbolista catalán ha sido una "persona ejemplar" hacia la que solo tiene "palabras de agradecimiento", porque "siempre ha estado agradecido al club que le ha ayudado" a formarse y a crecer "como persona y como jugador". "Eso lo has retornado con perseverancia, con compromiso, aportando todo tu talento al primer equipo del Barça, y con una capacidad de superación en momentos difíciles importantes", señaló.

Laporta también le dijo a Sergi Roberto que puede estar "muy orgulloso" de su carrera porque ha sido "espectacular", y destacó que, en la última temporada en la que fue capitán, ha podido "ayudar a jóvenes valientes" que como él, tienen "el mismo sueño de escribir en páginas de oro la historia del Barça".

"Tocaste la gloria con los 25 títulos que has ganado con tus compañeros, con los 373 partidos que has jugado, y todos tenemos en la retina momentos tuyos. He tenido el honor de poder vivir en directo como presidente desde que llegaste en el 2006, hasta ahora que he vuelto y también hemos podido vivir juntos", remarcó el dirigente.

El mandatario rememoró dos de las acciones claves en sus once temporadas como azulgrana: su jugada en el gol de Leo Messi en el Santiago Bernabéu que le dio el triunfo al Barça en la campaña 2016-2017, recordado por el gesto del argentino mostrando su camiseta al estadio madridista, y su gol "memorable" ante el PSG en Liga de Campeones para certificar el recordado 6-1. Sobre este último, le agradeció que donara al museo del club 'culer' una camiseta firmada por todos sus compañeros de esa temporada, y el balón del partido.

"Tanto para ti como para toda tu familia, el Barça es tu casa, lo ha sido, lo es y lo será siempre. Eres de aquellos jugadores que tienes el honor de formar parte de esta familia", subrayó Laporta, que indicó al futbolista de Reus que vaya donde vaya "siempre" le tendrán "en el corazón".

Europa Press