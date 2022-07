Joan Laporta: "Presentaremos a Kessié y Christensen la semana que viene"

"No tenemos intención de vender a Frenkie De Jong y se quiere quedar"

BARCELONA, 2 Jul. 2022 (Europa Press) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, habló este sábado de los nombres propios del mercado azulgrana, entre ellos Franck Kessié y Andreas Christensen, que "serán presentados la semana que viene", y negó la intención de vender a Frenkie De Jong, mientras que Ousmane Dembélé continuará "si acepta las condiciones económicas".

"Presentaremos a Kessié y Christensen la semana que viene. No tenemos intención de vender a Frenkie y el jugador se quiere quedar. Sí que es cierto que los niveles salariales de determinados jugadores no se corresponden a los que fijamos, pero es otra discusión. Con Dembélé es una discusión económica, si no acepta las condiciones no continuará", explicó Laporta en S'Agaró tras presidir un homenaje a Johan Cruyff.

En el caso de Frenkie De Jong, el máximo mandatario del club reconoció el interés del Manchester United y otros equipos. "Sabemos que lo quieren, es los mejores centrocampistas del mundo. Por menos que podamos hacer, haría todo lo posible para que se quede. Es un jugador de una calidad mundial", apuntó.

"Dembélé ahora no es jugador del Barça. Ya le presentamos su contrato respecto las condiciones económicas que pensamos. Pero nos contestó sin decir ni un sí, ni un no. Estamos de momento tranquilos, mantenemos una buena relación personal con el jugador y con los agentes hay comunicación", dijo Laporta sobre el extremo francés, al que no pone una fecha límite para resolver su futuro.

Sobre las nuevas incorporaciones, el presidente fue prudente debido a la dependencia de las palancas económicas. "Si vendemos el 15 por ciento restante de los derechos, nos permitiría fichar", añadió. En este línea, Laporta afirmó que hay jugadores "pendientes" de que activen la segunda palanca, como el brasileño Raphinha.

"Hemos hablado con el Leeds y tenemos comunicación. Hay otros equipos que lo quieren y hacen sus propuestas, pero sabemos que al jugador le gustaría venir al Barça", dijo. Algo parecido al caso del delantero polaco Robert Lewandowski, quien se pronunció públicamente sobre su deseo de fichar por el conjunto azulgrana, un "halago" para Laporta.

"Todo el mundo sabe que Lewandoski es un excelente jugador, pero es del Bayern y preferiría reservarme en cuanto a los comentarios de su posible fichaje. Se que el jugador se ha pronunciado públicamente, lo que agradecemos que quiere venir al Barça. Estamos muy halagados y debemos tener el respeto con un club como el Bayern, uno de los mejores del mundo", expresó.

El último jugador al que se refirió fue a Gavi en referencia a su renovación. "Estamos muy satisfechos con el desarrollo de este tema, tanto con su representante, Iván de la Peña, como con él mismo. Es un jugador de los que tienen presente inmediato y futuro", zanjó.

Por su parte, el presidente del FC Barcelona también confirmó el fichaje del mexicano Rafa Márquez como técnico del filial "Estoy muy contento con la llegada de Rafa Márquez al Barça, en principio tenía que ser entrenador del Barça Atlètic el año pasado, pero tuvo una situación que en aquel momento lo impedía", admitió.

Así, Márquez volverá al cuadro catalán tras su exitoso paso como jugador durante siete años. "Lo he tenido de jugador y tiene una gran personalidad", destacó sobre el nuevo técnico, aunque agradeció la labor del anterior, Seri Barjuán.

"Lo ha hecho muy bien dada las circunstancias, había futbolistas que jugaron en el primer equipo en vez del filial. Sergi es una hombre de club y continuará, tenemos reservado para él un rol importante", sentenció.