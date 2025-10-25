Joan Laporta, sobre no jugar en Miami: "Se ha causado un perjuicio a la Liga"

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha descrito como "un perjuicio" para LaLiga EA Sports que se haya cancelado el duelo entre el Villarreal CF y el equipo culé que pensaban disputar el 20 de diciembre en Miami (Florida) y, además, ha criticado que se dijera "que se adulteraba la competición" por este partido en Estados Unidos.

"El cuerpo que se te queda es que nosotros aquí acatamos lo que nos comunique LaLiga. Pero con lo que sí que no estoy de acuerdo es con que dijeran que se adulteraba la competición. Esto no lo comparto. Pienso que además nosotros contra el Villarreal llevamos una racha muy buena de victorias en el Estadio de la Cerámica", comentó Laporta este sábado durante el 15º Congreso de Peñas Barcelonistas de Andalucía, Ceuta y Melilla.

"Era un partido para promocionar la Liga española y para ingresar un dinero importante, que además repercutiría en la Liga española. Y después los clubes que íbamos a participar en ese partido oficial seguro que íbamos a conseguir unos beneficios porque el hecho de ir ahí nos podía generar unos ingresos en esponsorizaciones e historias", añadió.

"Era una manera de promocionar la imagen del Barça. De hecho, a nosotros nos lo propusieron, vimos que era buena idea y nos apuntamos a hacerlo. La reacción de la AFE, la reacción de jugadores y después el Real Madrid llevando el caso al CSD... Es respetable. Quiero decir que cada uno hace lo que quiere y considera que debe hacer; pero bueno, yo creo que se ha causado un perjuicio a la Liga", opinó al respecto.

Hasta este 26 de octubre se organiza el congreso en Lepe (Huelva) y el presidente encabezó este mismo sábado su inauguración en la víspera de que el Barça juegue en el Estadio Santiago Bernabéu un nuevo Clásico liguero, perteneciente a la jornada 10 en Primera División.

"El Barça es un sentimiento casi invencible y por eso os pido que nos mantengamos más unidos que nunca en la defensa de nuestro escudo, de nuestras esencias, y que apoyemos más que nunca a nuestros equipos, a nuestros técnicos, a nuestros jugadores y jugadoras", afirmó Laporta.

"Estamos mejor que antes y no hemos caído en la trampa de hacer caso a los vaticinios apocalípticos, que ni están ni se les espera. La Junta Directiva y quien os habla nos sentimos más fuertes, más convencidos y más determinados que nunca a culminar la recuperación del Club en todos sus ámbitos", subrayó el presidente de la entidad culé en su discurso.

Luego destacó el rol de las peñas en el día a día. "Los que siempre habéis sostenido al club sois vosotros, los peñistas, los socios y socias del Barça, porque el Barça es vuestro, porque lo amáis y sois quienes mejor entendéis cuándo hay que apoyar y dar estabilidad a la entidad, especialmente en los momentos de máxima dificultad", indicó.

"Ser barcelonista a cientos de kilómetros del Spotify Camp Nou tiene un valor añadido que observamos con verdadera y sincera admiración", señaló Laporta.

“Preparémonos para un gran partido, el de mañana, donde todos estamos convencidos de que nuestro equipo nos dará una gran alegría”, vaticinó finalmente el máximo mandatario blaugrana.