Joan Laporta: "Vuelve a ser un día de alegría para el barcelonismo"

17-01-2022 Joan Laporta posa con Alexia Putellas y los trofeos a la 'The Best' y el 'Balón de Oro'. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, celebró que vuelvan a vivIr "un día de alegría para el barcelonismo" con la consecución del histórico premio 'The Best' de la FIFA a la centrocampista Alexia Putellas y recalcó que el club sea "referencia internacionalmente en el fútbol femenino". CATALUÑA ESPAÑA EUROPA DEPORTES BARCELONA GERMÁN PARGA/FCB