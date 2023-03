Joan Mir: "Hemos progresado mucho, necesitamos más tiempo"

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) reconoció que el inicio en Argentina fue "bastante duro" después de los entrenamientos libres este viernes, aunque se mostró ilusionado con la mejora para terminar a una décima del pase directo a la Q2.

"Ha sido un día bastante duro. Hemos empezado con una configuración de base que no era la mejor para esta pista y he pasado mucho tiempo trabajando en ella para mejorar. Está claro que la moto tiene mucho potencial, Taka y Rins han estado muy bien, pero a mí me han faltado las últimas décimas", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El piloto del equipo Repsol Honda finalizó decimotercero y tendrá que pasar mañana por la Q1 para poder optar a disputar la Q2, sesión que definirá la parrilla de la sprint race y la carrera del domingo. "Hemos progresado mucho y al final nuestro ritmo, sobre todo con neumáticos usados, ha estado bastante cerca de los cinco primeros", afirmó.

"Ahora necesitamos más tiempo para trabajar en los detalles; es sólo nuestra segunda carrera, así que esto forma parte del proceso. Aun así, hoy hemos podido mejorar mucho y queremos seguir haciéndolo mañana", terminó.

Europa Press