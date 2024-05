Joan Mir: "Soy optimista con el potencial que tenemos"

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) se mostró "contento con la evolución" de su moto y "optimista con el potencial" que tienen en el Gran Premio de Italia, que se disputa en el circuito de Mugello, a pesar de ser 21º en la Práctica.

"Hoy hemos probado un nuevo paquete aerodinámico y ha sido positivo; estoy contento con esta evolución. Cambia un poco el comportamiento de la moto, así que tenemos que seguir trabajando para afinar la puesta a punto", dijo este viernes en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ya me siento mejor que el fin de semana pasado, así que es un buen punto de partida para este gran premio. En las dos últimas salidas hemos podido mejorar mucho nuestras sensaciones, pero no he podido cuajar una vuelta completa por culpa de otros pilotos y de algunos pequeños errores", añadió.

Mir apuntó que su crono puede estar cerca del 'Top 10' de cara a un fin de semana con potencial para confirmar que puede estar ahí arriba. "Creo que nuestro nivel era un 45 alto, lo que nos situaría en una buena posición. Soy optimista con el potencial que tenemos", terminó.

Europa Press