Los jugadores del Manchester City Rodri y Sergio Gómez, además del entrenador 'Citizen' Pep Guardiola y su cuerpo técnico no serán los únicos españoles presentes este martes en la semifinal del Mundial de Clubes.

En el banquillo del Urawa Red Diamonds, el entrenador de porteros catalán Joan Miret afirma a la AFP que el equipo japonés "puede competir contra cualquiera". "Hemos eliminado al León y ahora viene el City, veremos lo que pasa".

Aunque se autodefine más como un "preparador que como un entrenador de porteros", su experiencia en la formación en el fútbol vasco, donde vivía por motivos familiares y profesionales ajenos al fútbol, más sus once años en varios clubes del país nipón han llevado a Miret (63 años) a estar a dos victorias de proclamarse campeón del mundo de clubes con el equipo de Saitama, último ganador de la Champions asiática.

- 'Esfuerzo trabajo y unión' -

Miret ilustra las razones para su optimismo con el liderato de los Samuráis Azules en el grupo de España y Alemania en el Mundial de Catar. "Iniesta vino al Vissel Kobe y le venían tres tíos encima, y cuando se había ido del tercero el primero ya lo tenía otra vez encima. Japón es exigente en cuanto al esfuerzo, el trabajo y a la unión del equipo. Nosotros tenemos un equipo", avisa.

Pero el desafío no es menor para el Urawa ni para su arquero titular Shusaku Nishikawa, de 37 años, que tendrá delante a jugadores como Haaland (si finalmente jugase), Grealish o Julián Álvarez, aunque Miret confiesa que no ha preparado de forma especial el choque ante el vigente campeón de Europa: "Como si fuese contra el Yokohama Marinos. No puedes afrontar una competición o un partido coaccionado"

"No importa que el partido sea amistoso, que sea fácil, que sea difícil, salimos a competir al 100%, no me preocupa enfrentarme al Manchester City, porque son diez jugares humanos y un portero", señala.

"Lo que hemos trabajado en la portería no es para competir con jugadores mediocres, sino que es para competir con el mejor jugador que venga", confiesa Miret, que afirma no haber preparado los penales de forma especial. "Un penal el portero no tiene por qué pararlo, un penal es gol, que lo tire por donde él quiera, él tiene que meterlo, tú no lo tienes que parar, la presión la tiene él".

Aunque es consciente de que el cansancio puede tener su peso en el partido: "Este año hemos hecho más de 60 partidos. Llevamos once meses de competición, el City lleva sobre 25".

- Shu, el menos goleado -

Miret, que presume de que Shu ha sido el que menos goles ha encajado en la J-League, pese a que el equipo finalizó 4º, está a dos pasos de poner la guinda a una larga trayectoria forjada en el fútbol modesto antes de recalar en Japón, donde de momento tiene previsto estar al menos un año más.

Su aventura en la J-League comenzó porque como profesor especializado en técnica y táctica de la portería para la Federación Vasca tuvo a un alumno japonés y le invitó a dar unas charlas sobre la materia en su país. "Al terminar vino un directivo de la Federación Japonesa y hasta hoy".

Miret explica la inagotable cantera vasca de porteros (actualmente con los internacionales Unai Simón, Kepa y Remiro) por varios factores. "El portero vasco es diferente, por la pelota vasca (deporte originario de la región), que es mucha coordinación, eso le da al niño una dinámica que no tienen en otra parte. Es muy difícil la coordinación derecha-izquierda con un niño, y eso lo adquieren con la pelota vasca".

También valora que "el trabajo que se está haciendo en la cantera del Athletic Club está dando sus frutos".

Iga/mcd