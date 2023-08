El presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, ha respondido a las críticas de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que este martes lo había acusado de no ser la persona más adecuada para estar al frente de dicha federación: "No son nadie para decirme si tengo que dimitir".

En declaraciones a varios medios de comunicación, Soteras ha recalcado que la FCF es un ente privado y ha reivindicado su trabajo al frente de su organigrama. "Todo lo que hago siempre es por el bien del fútbol catalán", ha dicho al respecto.

Desde el Govern creen que "Soteras no ha estado a la altura del cargo que representa y no es la persona más adecuada para estar al frente del cargo" a raíz de la polémica con el presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el beso sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso.

Soteras ha resaltado que ya ha corregido sus primeras declaraciones sobre el caso Rubiales y ha defendido que si al Govern no le satisface la respuesta es su problema: "Ellos que se dediquen a hacer política que yo me dedicaré al fútbol y al deporte de Cataluña".

"No voy a hablar ni bien ni mal de alguien que no conozco. A la señora Plaja no la conozco de nada, no sé ni quién es", ha dicho el presidente de la FCF sobre la portavoz del Govern.