Joao Almeida gana etapa reina de la Vuelta a España por delante del líder Vingegaard

Joao Almeida se adjudicó este viernes la 13ª etapa de la Vuelta a España, una de las más largas de la prueba con 202,7 km, entre Cabezón de la Sal y el célebre L'Angliru, donde Jonas Vingegaard, que entró tras su rueda, conservó el maillot rojo.

Las protestas propalestinas volvieron a irrumpir en esta jornada. A 12 kilómetros de la meta, cuando se iniciaba la subida al puerto del Angliru, varios manifestantes con banderas de Palestina interrumpieron a los corredores que iban en cabeza por la presencia del Israel Premier Tech en la competición.

El parón, que duró unos segundos hasta que las fuerzas de seguridad retiraron a las personas implicadas, afectó el progreso de los escapados, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, el luxemburgués Bob Jungels y el kazajo Nico Vinokourov, que sacaban en ese momento una diferencia de tres minutos al pelotón.

En la general, Vingegaard supera a Almeida por 46 segundos de ventaja y a Thomas Pidcok en 2 minutos y 18 segundos.

rsc/dr