Joao Felix: "Nunca es fácil jugar cuando no estás bien, pero ante el Espanyol me sentí bien"

El delantero portugués del Atlético de Madrid, Joao Felix, celebra haber podido jugar ya sin dolor en su tobillo este domingo ante el Espanyol porque "nunca es fácil jugar cuando no estás bien" y se mostró "preparado" para la nueva temporada y para el estreno en la Liga de Campeones de este miércoles ante un Oporto al que conoce bien y primer rival "de un grupo difícil".

"Me sentí bien y hacía tiempo que no me sentía así, con libertad para hacer movimientos que antes me dolían. Mi juego está volviendo y espero estar preparado para este campeonato", afirmó Joao Felix en una entrevista a los medios oficiales del club publicada este lunes.

El portugués tuvo que pasar por el quirófano tras la Eurocopa para solucionar los problemas en el tobillo que arrastró en el tramo final de la pasada temporada, pero que aguantó para ayudar al equipo en su pelea por conquistar el título de LaLiga Santander.

"Fue difícil porque nunca es fácil jugar cuando no estás bien, pero lo hacía por voluntad propia y por intentar ayudar al equipo. Ahora estoy bien y recuperado y ya estoy centrado en esta temporada y en el próximo partido que es importante", subrayó.

Y el siguiente encuentro será este miércoles ante el Oporto de su país. "Le conozco bien, sus características y forma de jugar, y estoy preparado", advirtió. "Tenemos (en la Liga de Campeones) un grupo difícil, con equipos que en sus países son los mejores y siempre van a ser partidos muy peleados, pero vamos a hacer nuestro trabajo para conseguir los tres puntos", añadió.

Además, podrá disfrutar de la afición del Wanda Metropolitano. "El público es muy importante para nosotros porque somos un equipo que vive de la pasión de sus aficionados y tenerles en nuestro estadio es muy bueno. No he jugado todavía con ellos y tengo muchas ganas de verles", confesó.

Europa Press