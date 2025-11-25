Joao Neves, el inesperado y elegante máximo goleador del PSG

De todos los colores. El centrocampista portugués del PSG Joao Neves impresiona este curso con una nueva faceta, el olfato goleador, adornado con gran elegancia y variedad en su ejecución, antes de recibir al Tottenham el miércoles (20:00 GMT) en la Liga de Campeones.

A los 21 años, la actividad y eficacia de este futbolista sin un físico imponente (1,74 m) son fundamentales para un equipo campeón de Europa que lucha por recuperar la plenitud de su temporada pasada.

Más de un mes parado

Afectado por una lesión en el isquiotibial, Neves tuvo que parar desde mediados de septiembre hasta finales de octubre, observando los resultados irregulares de sus compañeros: derrota contra el Marsella (1-0), empates contra el Lille (1-1) y el Estrasburgo (3-3)...

Y sus primeros minutos tras la recuperación, entrando como suplente, fueron frustrantes contra el Lorient (1-1) y el Bayern de Múnich (derrota 2-1).

Pero su regreso como titular coincidió con la vuelta de las victorias, contra Niza (1-0), Lyon (3-2) y Le Havre (3-0).

No es del todo una coincidencia... Joao Neves complementa al otro centrocampista Fabián Ruiz, más alto y más lento.

Con la camiseta bien metida en los pantalones, un hábito que conserva de una obligación que tenía en su centro de formación en el sur de Portugal, Neves es un trabajador incansable en la recuperación, dotado técnicamente y astuto en sus pases entre líneas...

El único pecado de juventud (21 años) que conserva es que su juego aún alrededor del director de orquesta, su inseparable compatriota Vitinha, situado habitualmente un poco más atrás.

Zorro del área

Su nuevo aporte este curso, esencial y espectacular, son los goles.

De los tres centrocampistas titulares, Joao Neves es quien más pone en práctica los principios de proyección promovidos por el entrenador Luis Enrique, con seis goles ya esta temporada en solo nueve partidos jugados. Es el máximo artillero del PSG hasta ahora.

El portugués dejó huella especialmente con un extraordinario triplete a finales de agosto contra el Toulouse (6-3): dos chilenas y un disparo lejano directo a la escuadra.

No se conformó con eso y también marcó para devolver la esperanza a los suyos contra el Bayern, dar la victoria ante el Lyon en los últimos instantes del partido y sentenciar a Le Havre.

Añadió un triplete en la goleada 9-1 de Portugal a Armenia el 16 de noviembre que certificó el billete para el Mundial 2026.

Chilenas, tiros lejanos, goles de cabeza y dianas como zorro del área: Joao Neves ha mostrado un repertorio digno del mejor número 9.

El internacional portugués explicó que ha trabajado movimientos de delantero desde su infancia en los campos de Tavira (sur de Portugal), y todavía a menudo en los entrenamientos en el Campus PSG.

"Intento ser inteligente en los movimientos", explicó.

La temporada pasada ya fue notable en términos estadísticos, con siete goles y 10 asistencias.

En las asistencias es donde Neves pueda mejorar este curso, ya que todavía no ha logrado ninguna, aunque contra Le Havre firmó algunos pases perfectos, desperdiciados por sus compañeros.

Además, Joao Neves muestra una determinación sorprendente, como cuando decía sin pestañear, antes de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool la temporada pasada, que el PSG era un mejor equipo... antes de demostrarlo en el campo (0-1, 1-0, clasificación en penales).

Llave maestra en el vestuario

"Es uno de los mejores jugadores del equipo actualmente. No importa quién marque, solo queremos ganar", estimó este martes el delantero georgiano del PSG Khvicha Kvaratskhelia.

En el aspecto relacional, hablar los cuatro idiomas utilizados en el vestuario (portugués, francés, español e inglés) hizo que rápidamente fuera imprescindible para sus compañeros.

Fuera del campo no tiene miedo, abordando incluso el delicado terreno del compromiso ciudadano: en un video de las autoridades portuguesas a mediados de noviembre, Neves instó a sus compatriotas a inscribirse en las listas electorales para las elecciones presidenciales de enero.

