João Pedro vs Paulinho: el candente pleito por la corona de goleo en México

Cuando en el fútbol mexicano ya era habitual que el portugués Paulinho se adueñara de los títulos de goleo, el brasileño João Pedro irrumpió para discutir ese dominio. Ambos tuvieron impacto inmediato y hoy se disputan el título de máximo artillero del torneo Clausura 2026.

Hay varias coincidencias entre ambos. Nacieron en 1992, son de habla portuguesa y hasta comparten el mismo nombre: João. Además, los dos fueron campeones de goleo en su primer torneo en México.

Con el Toluca, João Paulo Dias Fernandes, mejor conocido como Paulinho, ha logrado tres coronas de goleador consecutivas: Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025. Esta última compartida con João Pedro Geraldino dos Santos, que la ganó con los colores del Atlético San Luis.

Al cabo de siete fechas de este Clausura 2026, João Pedro lidera la tabla de anotadores con siete goles; al portugués le costó retomar la puntería, pero se activó en las últimas tres fechas y lleva cuatro tantos.

- Paulinho: un heredero –

Tras una carrera desarrollada exclusivamente en Portugal, Paulinho llegó al Toluca en el verano de 2024 a aportarle la cuota de gol a un equipo que no salía campeón desde 2010.

Antes de ganar la liga, el portugués se sumó a la dinastía de campeones de goleo de los Diablos Rojos, en la que figuran monstruos como el paraguayo José Saturnino Cardozo, el chileno Héctor Mancilla y el uruguayo Iván Alonso.

"Es inútil ser campeón de goleo si el equipo no gana títulos", dijo el exjugador del Sporting de Lisboa tras consagrarse como máximo anotador en el Apertura 2024.

En los dos torneos de 2025, Paulinho se llevó también las coronas de goleo. Esta vez, sus goles fueron fundamentales para el bicampeonato obtenido por el Toluca con el entrenador argentino Antonio Mohamed.

Con Mohamed, el delantero portugués se ha afianzado como especialista en concluir todo el volumen de juego que produce la maquinaria toluqueña.

"Paulinho tiene el ADN del gol, está en el lugar justo en el momento indicado, eso no se compra en ningún lado; por suerte juega para nosotros, así que tenemos que seguir acompañándolo y surtirlo de balones mucho más", apuntó Mohamed.

En casi dos años, el ariete luso ya se ganó un lugar en la historia de goleadores del Toluca, y también el reconocimiento del Pepe Cardozo, el máximo anotador histórico de los Diablos Rojos.

"Paulinho es un goleador tremendo, con un olfato increíble y una intuición impresionante, que se complementa bien con los compañeros", comentó Cardozo.

En el Clausura 2026, Paulinho busca convertirse en el primer jugador en ganar cuatro títulos de goleo al hilo en torneos cortos en México.

- João Pedro: un caudillo –

Mientras Paulinho brilla en un equipo de jerarquía en México con 109 años, João Pedro llegó a un club discreto, el Atlético San Luis, fundado en 2013 y en primera división desde 2019.

Forjado en el Atlético Mineiro y con un paso significativo por el Cagliari italiano, João Pedro recaló en México a mediados de 2025.

"Llego con la sensación de que va a ser un año bueno, van a ver un jugador que se va a dejar todo en la cancha", fue lo único que prometió cuando arribó a este país.

"Soy muy competitivo", subrayó el ítalo-brasileño de 33 años, que en Europa afinó sus cualidades como delantero, especialmente cuando fue dirigido por Zdenek Zeman y Gianfranco Zola.

En el Apertura 2025, el Atlético San Luis terminó en la parte baja de la clasificación, pero João Pedro quedó encumbrado como uno de los tres campeones de goleo que tuvo el torneo, empatado con Paulinho y el mexicano Armando González, del Guadalajara.

"Qué gran jugador es João Pedro, ¡un fichaje espectacular para Atlético San Luis", reconoció Carlos Hermosillo, histórico goleador mexicano y ahora comentarista de Fox Sports.

Pero la importancia del brasileño para el Atlético no se mide en solo en goles. Su espíritu combativo es un valor agregado para un club que tiene un presupuesto de mediano a bajo en la liga mexicana.

"Más allá del gol, lo que transmite es una competitividad tremenda, es un animal competitivo que ha ido liderando al grupo con su forma competitiva de ser", dijo el español Guillermo Abascal, entrenador del equipo sanluisino.

Para este Clausura 2026, João Pedro recibió el gafete de capitán y una renovación de contrato hasta diciembre de 2027, ya que el Cruz Azul, un fuerte de la liga, estuvo interesado en ficharlo en el pasado mercado de transferencias.