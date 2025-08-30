Joao Pedro y Enzo ponen líder provisional al Chelsea en la Premier

El Chelsea se coloca líder provisional de la Premier League tras vencer por 2-0 al Fulham con goles del brasileño Joao Pedro y del argentino Enzo Fernández, este sábado en el primer partido de la 3ª jornada del campeonato inglés.

Con esta victoria, el actual campeón del mundo de clubes pasa a liderar la Premier League con 7 puntos en tres jornadas, aunque los equipos que han logrado hasta el momento el pleno de victorias y suman 6 puntos (Arsenal, Tottenham y Liverpool) deben jugar aún sus partidos de la actual jornada.

Los Spurs recibirán este sábado al Bournemouth, mientras que Liverpool y Arsenal, los dos primeros clasificados de la temporada pasada, se enfrentarán en Anfield el domingo.

Fue una primera parte del derbi londinense en la que el Fulham se mostró peligroso en ataque, al punto de que Joshua King adelantó a los visitantes a los 21 minutos con un gol que minutos después fue invalidado por el VAR por una falta al inicio de la jugada.

Pero el Chelsea, que no había hecho gran cosa en los primeros 45 minutos, se adelantó en el marcador justo antes de la pausa: Enzo sacó un córner y Joao Pedro cabeceó a la red (45+9).

Es el quinto gol de Joao Pedro en seis partidos disputados con los Bleus desde que el delantero de 23 años fichó a comienzos de julio por el Chelsea, que pagó al Brighton 70 millones de euros (unos US$82,5 millones), según la prensa británica.

A los 10 minutos de la segunda parte, y otra vez con la actuación decisiva del VAR, los dos jugadores sudamericanos alternaron los papeles para sentenciar el duelo: Ryan Sessegnon cometió un polémico penal sobre Joao Pedro y Enzo se encargó de convertirlo en el 2-0 (56).

bur/mcd/rnr