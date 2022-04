Joaquín: "Había soñado muchas veces con este momento"

"Me ha recordado al penalti de Corea"

"Me quedé con ganas de decirle al Rey que el título iba para su abuela"

MADRID, 24 Abr. 2022 (Europa Press) -

El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, se mostró "inmensamente feliz" tras conquistar la Copa del Rey en la final frente al Valencia y admitió que "había soñado muchas veces con este momento" tras su regreso al club hace siete años y -sobre todo- durante la última semana, en la que le ha costado conciliar el sueño.

"Había soñado muchas veces con este momento, con poder levantar la Copa. Todo lo que veía en los últimos días, lo levantaba. Era difícil incluso hasta coger el sueño. Se me pasaban muchas cosas por la cabeza y al final lo he podido vivir y la he levantado junto al Rey. Esos momentos quedarán ahí y en mi corazón", indicó un emocionado Joaquín.

"Este equipo sigue demostrando que se supera en las grandes citas. Quiero dar la enhorabuena al Valencia, ha sido un grandísimo rival y merecedor también de llevarse la Copa. Al final los penaltis son una lotería y hemos estado mejor que ellos. Ahora hay que intentar acabar la Liga lo mejor posible y optar hasta el último partido para entrar en Europa. Esa va a ser la filosofía hasta el final de temporada", añadió.

Preguntado si se hizo larga la final, Joaquín tardó poco en bromear. "¡He jugado solo veinte minutos o treinta e imagínate! Y sobre lanzar el penalti aseguró que "la responsabilidad va por dentro al ser quien eres". "Al final lo asumes y quieres controlar todo para que salga bien. Siempre tirar un penalti, que yo no soy un gran especialista, está claro que no es fácil", reconoció.

"Y más siendo el día que era. No he engañado al portero pero ha entrado. Me ha recordado el penalti de Corea. Lo tiro ajustado pero más o menos fuerte. Intenté ir confiado y positivo y al final ha entrado gracias a Dios", afirmó el gaditano.

"No hace falta decirlo, este equipo y esta afición representa una ideología y una manera de sentir -y vivir- que traspasa fronteras y llena los corazones de mucha gente. Te enamoras del Betis por noches como esta o por superar momentos difíciles. Estas citas son diferentes y ellos lo hacen diferente. No somos ni mejores ni peores pero tenemos un algo y una pasión, acariciamos las cosas de forma diferente", apuntó.

"Eso es el Betis y así lo sentimos y así lo vivimos. Queríamos que ellos tuvieran una noche mágica y así ha sido", dijo sobre los aficionados. "No ha sido fácil pero ese es el orgullo que yo como compañero y bético me llevo. No es fácil llegar a una final y no es fácil ganarla", manifestó.

Sobre su conversación con el Rey Felipe VI, el capitán verdiblanco desveló la misma. "Quería decirle que iba por su abuela, pero con la emoción se me ha olvidado. Ha estado cariñosísimo, como es, me ha felicitado y me ha dicho que lo disfrute con mi gente. Las palabras del Rey quedarán siempre en mi corazón", agregó.

Y por último, al convertirse en el futbolista con más títulos del club, comentó que ya lo sabía pero sigue sin procesarlo. "Lo sé pero no he tenido tiempo de asimilarlo. Es un privilegio poder formar parte de la historia de este club. Es un orgullo poder disfrutar de estos momentos", indicó.

"Con mi vuelta ya lo dije, queda mucho por recorrer. Me siento un afortunado de poder formar parte de este club y tener estos compañeros. Intento siempre ser uno más dentro de la plantilla y seguir luchando, no aburrirme, y es bonito que te conviertas en historia de este club con lo que es este club", finalizó Joaquín.