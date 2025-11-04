Jobe Bellingham sigue creciendo en Dortmund antes de visitar al City

El volante del Borussia Dortmund, Jobe Bellingham, hermano de Jude, sigue creciendo y consolidándose en el Borussia Dortmund, ahora que regresa a Inglaterra para enfrentarse al Manchester City el miércoles en Champions.

Jobe llegó a Dortmund a los 19 años por cerca de 30.500.000 euros (US$35 millones) procedente del Sunderland, en uno de los fichajes más costosos de la historia del club alemán.

De esa forma, Jobe sigue los pasos de su hermano Jude, quien había recalado en el Westfalenstadion cinco años antes, cuando apenas contaba con 17.

Jude no tardó en llamar la atención en Alemania y desde su llegada al Real Madrid en 2023 se ha labrado el estatus de estrella mundial.

Aunque Jobe ha regresado a Inglaterra para jugar con la Sub-21, de la que es capitán, el del miércoles será su primer partido sobre suelo inglés con su nuevo club.

Al igual que el City, el Dortmund está asentado en el Top 8, con dos victorias y un empate en sus tres primeros partidos en Champions.

El pequeño de los Bellingham era consciente de que fichar por el Dortmund provocaría las inevitables comparaciones con su hermano Jude, pero el conjunto de la cuenca del Ruhr es tradicionalmente un lugar ideal para el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Como ya ocurriese en el Sunderland, en su elástica se figura su nombre 'Jobe' en lugar de su apellido, que por el momento luce exclusivamente su hermano.

Al llegar a Dortmund, Jobe reconoció que le preocupaban las comparaciones con su hermano mayor. "Es algo en lo que uno piensa. Uno tiene esos miedos, especialmente siendo joven como yo", admitió ante los periodistas.

Y esa presión pareció haber lastrado a Jobe en sus primeros pasos en Alemania.

Luego de un inicio prometedor en el Mundial de Clubes - fue titular en tres partidos, con un gol y un pase de gol antes de perderse el duelo ante su hermano por sanción - sus inicios en la Bundesliga no fueron los ideales.

Jobe fue sustituido al descanso en su primer partido.

El padre y agente de Jobe, Mark, se encaró con el director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, en el túnel de vestuarios al término del cotejo. Un incidente que llevó al club a emitir un comunicado en el que precisaba que la zona de juego estaba reservada para jugadores, entrenadores y directivos, "no para familiares y agentes". De menos a más Jobe salió de inicio en el siguiente partido liguero, pero luego fue relegado a la suplencia, contando con escasos minutos de juego en los que no logró destacar. A mediados de octubre, en la cancha del Bayern, Jobe cometió un error que costó un gol, el de la victoria del Bayern. Pero ese revés sirvió de punto de inflexión para el centrocampista. Tres días después, Jobe salió de inicio en Champions en Copenhague, dando dos pases de gol en la victoria 2-4. Posteriormente, contribuyó al gol del empate en Copa alemana ante el Eintracht Fráncfort, que su equipo ganó en los penales. Y el viernes pasado, el jugador de 20 años se jugó el tipo para evitar un gol en la victoria 1-0 ante el Augsburgo. Una fuente del Dortmund indicó al periódico Bild que Jobe será titular ante el City. El pasado viernes, el DT del Dortmund, Niko Kovac, no escatimó alabanzas a su joven jugador. "En el último partido ante el Eintracht se pudo ver la calidad que tiene". "Está progresando incluso más rápido de lo que había imaginado", añadió. dwi/dmc/iga/mcd