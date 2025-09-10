Joby llevará viajes en helicóptero e hidroaviones a la aplicación Uber a partir de 2026

Por Anshuman Tripathy

10 sep (Reuters) - Joby Aviation dijo el miércoles que planea llevar los servicios de helicóptero e hidroavión de Blade a la aplicación Uber tan pronto como el próximo año.

Las acciones del fabricante de taxis aéreos con sede en Santa Cruz, California, subían más de un 8,5% en las operaciones previas a la apertura de la sesión.

Joby adquirió el negocio de pasajeros de Blade Air Mobility en agosto por un máximo de US$125 millones, y planea utilizar la infraestructura de la empresa de viajes compartidos en helicóptero para lanzar su propio servicio de taxi aéreo eléctrico a escala mundial en el futuro.

Las empresas de taxi aéreo se apresuran a obtener autorizaciones y comercializar aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) para satisfacer la creciente demanda de un transporte urbano más rápido y sostenible.

Respaldadas por grandes aerolíneas y contratistas de defensa, estas empresas pretenden aliviar la congestión de las ciudades atestadas ofreciendo vuelos de corta distancia entre aeropuertos y centros urbanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en junio a los reguladores que aceleraran el proceso de certificación para impulsar el desarrollo de eVTOL.

Joby dijo que, tras la certificación, tendría como objetivo lanzar sus servicios de taxi aéreo eléctrico en Dubái, Nueva York, Los Ángeles, Reino Unido y Japón.

La integración de Uber proporcionará mayor visibilidad de marca a Joby y un mercado más amplio para los helicópteros de movilidad aérea urbana y los vuelos eVTOL, dijo Austin Moeller, analista de Canaccord Genuity.

Blade, que voló más de 50.000 pasajeros en 2024, opera rutas en el área metropolitana de Nueva York y el sur de Europa, incluidos destinos de alto tráfico como el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Manhattan y los Hamptons.

Joby comenzó a trabajar con Uber en 2019 antes de comprar la unidad de taxis voladores de la empresa de viajes compartidos, Elevate, un año después.

Su taxi aéreo eléctrico está diseñado para ser considerablemente más silencioso que un helicóptero tradicional, al tiempo que puede transportar a cuatro pasajeros y un piloto, a velocidades de hasta 321 km/h. (Reporte de Anshuman Tripathy en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)