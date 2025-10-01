Jodie Turner Smith (Tron:Ares) pide centrar la IA en los humanos: "Tenemos que cuidar nuestro planeta"

MÁLAGA, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La actriz británica Jodie Turner Smith, una de las estrellas de 'Tron:Ares' junto a Jared Leto, en cines el próximo 10 de octubre, ha defendido, en una entrevista con Europa Press, la importancia de que la Inteligencia Artificial (IA) esté "centrada en los humanos" frente a "corporaciones" que "siempre buscarán reducir sus gastos".

"Creo que el trabajo humano es muy importante. Aunque las corporaciones obviamente siempre buscarán reducir sus gastos, algo que se puede hacer en gran medida si no se utiliza el trabajo humano, creo que es importante que sigamos manteniendo esta tecnología centrada en el ser humano", ha señalado.

Entre otras cuestiones, la intérprete ha puesto el foco en la importancia de la naturaleza: "Tenemos que cuidar de nuestro planeta, creo que eso es lo más importante" por lo que se ha preguntado cómo se puede integrar la IA en la vida humana y cómo dar "la oportunidad" a esta tecnología con el fin de que "mejore la existencia humana sin a la vez destruirla".

Respecto al impacto personal de la IA, ha hablado de la propiedad intelectual y ha recordado cómo la producción del filme se detuvo un tiempo por las huelgas de los guionistas y los actores. "Estamos teniendo una gran conversación sobre cómo regular el uso de la IA para crear las cosas que hacemos", ha dicho.

Finalmente, ha señalado que la IA es "la suma de todas las propiedades intelectuales humanas". "¿Cómo regulamos esto? No tengo la respuesta, pero creo que es muy importante que estemos reflexionando al respecto", ha dicho.

PISANDO EL ACELERADOR CON LAS MUJERES EN LAS PELÍCULAS DE ACCIÓN

Jodie Turner Smith estrena próximamente 'Tron:Ares', donde Jared Leto interpreta a "la IA más avanzada de toda la humanidad", tal y como anuncia el trailer. La película, que promete grandes persecuciones y peleas espectaculares tanto en la 'red' como en el mundo real, sigue la estela de 'Tron' (1987) y 'Tron:Legacy' (2010).

El personaje de Turner Smith --del que todavía no se puede revelar nada-- no es la primera incursión de la intérprete en el cine de acción, género que cree todavía está "muy centrado en los hombres" a pesar de que se hayan "hecho avances". Al respecto, ha puesto en valor a la protagonista del filme, Eve Kim (interpretada por Greta Lee), "una mujer extremadamente inteligente y luchadora".

"El optimismo en mí cree que al final, como sociedad, todos estamos viendo que no se venderán menos películas ni serán éstas menos interesantes si contamos historias centradas en grupos que no están particularmente centrados en estos géneros", ha dicho.

Por todo ello, ha indicado que se ha "avanzado mucho", pero ha añadido que hay que mantener "el pie en el acelerador".

Reimaginar algo querido para el mundo actual

En opinión de la actriz, sí que hay posibilidades de que un filme tenga éxito sin estar relacionado con otra saga y ha puesto como ejemplo a 'Los pecadores', la película de vampiros que Ryan Coogler estrenó en primavera que, sin estar atada a ninguna saga, llegó a recaudar más de US$366 millones a nivel mundial (más de 312 millones de euros). "Aún así, obviamente, es muy humano sentir nostalgia por el pasado. Y también me parece increíble cuando tomamos algo que es muy querido y lo reimaginamos para nuestro tiempo actual", ha concluido.