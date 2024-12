Joe biden dice que indultará a su hijo hunter

Por Jeff Mason

WASHINGTON, 1 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que había indultado a su hijo, Hunter Biden, condenado por hacer declaraciones falsas en una comprobación de antecedentes sobre armas de fuego y poseer ilegalmente un arma de fuego, además de declararse culpable de cargos fiscales federales.

"Hoy he firmado un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y he mantenido mi palabra incluso cuando he visto cómo mi hijo era procesado de forma selectiva, e injusta", dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

La Casa Blanca había dicho en repetidas ocasiones que Biden no indultaría ni conmutaría las penas de su hijo, un drogadicto en recuperación que se convirtió en blanco de los republicanos, incluido el presidente electo Donald Trump.

"Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo", dijo Biden.

"Ha habido un esfuerzo para quebrar a Hunter - que ha estado cinco años y medio sobrio, incluso frente a ataques implacables y persecución selectiva. Al tratar de quebrar a Hunter, han tratado de quebrarme a mí, y no hay razón para creer que esto se detendrá aquí. Ya es suficiente".

Biden dijo que había tomado la decisión durante el fin de semana. El presidente, su esposa, Jill Biden, y su familia, incluido Hunter, pasaron las vacaciones de Acción de Gracias en Nantucket, Massachusetts, y regresaron a Washington el sábado por la noche.

"Esta es la verdad: creo en el sistema judicial, pero a medida que he luchado con esto, también creo que la cruda política ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial - y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarlo más", dijo Biden.

"Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente han tomado esta decisión", agregó. (Reportaje de Jeff Mason Edición de Chris Reese, Editado en español por Juana Casas)

Reuters