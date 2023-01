Joe Biden recibe a los Warriors en la Casa Blanca por el título de la NBA 2021/2022

El presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden recibió este martes en la Casa Blanca a los jugadores y el cuerpo técnico de los Golden State Warriors, campeones de la temporada 2021/2022 de la NBA, y destacó a Stephen Curry como "uno de los grandes deportistas de nuestro tiempo".

"Los Golden State Warriors son siempre bienvenidos en la Casa Blanca. Además, Stephen Curry es uno de los grandes deportistas de nuestro tiempo", señaló el presidente durante la recepción de la franquicia americana.

Los Warriors, que ganaron cuatro campeonatos en ocho años, no visitaron la Casa Blanca mientras duró el mandato de Donald Trump. El expresidente no quiso invitarles después de que Stephen Curry dijera que no estaba interesado en ir.

Durante la visita Biden indicó además que los Warriors "reflejan América" con su estilo de juego. "Es un grupo que muestra movimiento constante, con libertad individual y personalidad que se une como un equipo, un equipo que juega con alegría, con empuje para ser los mejores", expresó.

Por último, Curry agradeció a la administración su trabajo para traer a casa a Brittney Griner, la estrella del baloncesto femenino que había sido encarcelada en Rusia por cargos de drogas. "Es una gran parte de nuestra familia del baloncesto. Significa mucho saber que está aquí y en casa a salvo con su familia", concluyó.

