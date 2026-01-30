Joe Brady asume altas expectativas al suceder a Sean McDermott como entrenador de Bills

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Joe Brady no desestimó el pasado mientras miraba hacia el futuro para liderar a los Bills de Buffalo como su entrenador en jefe

Brady delineó su visión para incorporar en la defensiva el mismo estilo agresivo que caracterizó su gestión como coordinador del ataque encabezado por Josh Allen en Buffalo durante poco más de dos temporadas. Pero antes de eso, Brady rindió homenaje a su predecesor durante su conferencia de prensa inaugural, realizada el jueves

El nuevo estratega reconoció que de otro modo estaría comenzando desde cero, sin que Sean McDermott sentara las bases de un éxito sostenido y una cultura ganadora durante una estadía de nueve temporadas que terminó con su despido la semana pasada

El desafío ahora para Brady consiste en dar un paso más con una franquicia que ha logrado todo menos llegar al Super Bowl

"Entiendo que estoy asumiendo este rol en una posición mucho mejor que la que tenía el entrenador McDermott. No soy ingenuo respecto a eso", dijo Brady

"También entiendo que las expectativas son más altas. No tomé este trabajo para evitar las expectativas. Seguro que no hice eso", agregó. "Lo estoy abrazando. Lo estoy entendiendo. Y lo estoy enfrentando de lleno"

Brady, de 36 años, tiene grandes zapatos que llenar después de que McDermott lograra un récord de 98-50 en la temporada regular y 8-8 en los playoffs, ocupando el segundo lugar en victorias del equipo sólo detrás del miembro del Salón de la Fama Marv Levy, y transformando a los Bills en ganadores, tras años de campañas desastrosas

Y Brady tiene el desafío de abordar las deficiencias del equipo en el receso previo a la próxima campaña

El propietario Terry Pegula creyó que los Bills se habían topado con "el proverbial muro de los playoffs" al despedir a McDermott dos días después de una derrota en tiempo extra por 33-30 en Denver durante la ronda divisional. Fue la tercera derrota consecutiva de Buffalo decidida por tres puntos en los playoffs

Y los Bills se convirtieron en el primer equipo de la NFL en ganar una ronda de playoffs en seis años consecutivos pero sin llegar al Super Bowl

Brady fue contratado el martes tras un proceso de búsqueda de seis días en el que los Bills realizaron nueve entrevistas antes optar por su único candidato interno

Aunque no tiene experiencia previa como entrenador en jefe, Brady aporta un elemento de continuidad y familiaridad a un equipo en una racha de siete años en los playoffs, liderado por Allen, un mariscal de campo de élite

