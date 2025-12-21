Joe Burrow lanza para 309 yardas y cuatro TDs en la victoria de Bengals 45-21 sobre Dolphins

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Joe Burrow se recuperó de su primer encuentro sin anotar para lanzar 309 yardas y cuatro touchdowns en la victoria el domingo 45-21 de los Bengals de Cincinnati ante los Dolphins de Miami.

Miami (6-9) y Cincinnati (5-10) fueron eliminados de la contienda por los playoffs la semana pasada, pero los equipos insistieron en que todavía estaban motivados para los últimos tres juegos de la temporada.

Así pareció en la primera mitad. Cincinnati tenía una ventaja de 17-14 al medio tiempo antes de abrir el juego con 28 puntos gracias a cuatro pérdidas de balón consecutivas de los Dolphins.

Burrow desmanteló la defensa de Miami, completando 25 de 32 lanzamientos con un índice de pasador de 146,5 antes de ser reemplazado por el veterano Joe Flacco a principios del último periodo. Dos de los pases de touchdown de Burrow fueron al corredor Chase Brown, desde nueve y cinco yardas. Brown, quien terminó con 66 yardas por tierra y 43 por recepción, también tuvo una carrera de touchdown de 12 yardas. Todos los touchdowns de Brown llegaron en el tercero, convirtiéndolo en el primer jugador esta temporada con tres anotaciones en un solo cuarto.

Ja'Marr Chase atrapó nueve pases para 109 yardas. Tee Higgins tuvo una atrapada atlética de touchdown de nueve yardas en el primer cuarto. Y el ex Dolphin Mike Gesicki añadió un touchdown de 17 yardas antes de hacer el Griddy frente a su antiguo equipo.

