Joe Kiani gana el premio Robert L. Wears 2023 al Liderazgo en la seguridad del paciente

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--mar. 31, 2023--

Joe Kiani, principal impulsor de la Fundación del Movimiento por la Seguridad del Paciente (Patient Safety Movement Foundation, PSMF), ha sido galardonado con el premio Robert L. Wears 2023 al Liderazgo en la seguridad del paciente en la categoría individual, junto con la Dra. Kathryn Kellogg, vicepresidenta de Seguridad del paciente del MedStar Institute for Quality & Safety.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230330005760/es/

Joe Kiani, Founder of the Patient Safety Movement Foundation and Founder, CEO and Chairman of Masimo (Photo: Business Wire)

El premio es un reconocimiento a la labor de Kiani por la erradicaci√≥n de los da√Īos m√©dicos evitables y la creaci√≥n de un sistema sanitario m√°s seguro en todo el mundo. Durante m√°s de una d√©cada, su organizaci√≥n global sin fines de lucro, la Patient Safety Movement Foundation, ha inspirado a miles de m√©dicos a comprometerse p√ļblicamente para lograr CERO da√Īos. La Fundaci√≥n reuni√≥ a los mejores expertos en seguridad del paciente de todo el mundo para crear pr√°cticas aplicables basadas en la evidencia (Actionable Evidence-Based Practices) con el fin de abordar los problemas m√°s comunes, y las puso a disposici√≥n de todos los hospitales de forma gratuita. En los encuentros anuales que organiza la Fundaci√≥n, se re√ļnen pacientes, m√©dicos, innovadores en tecnolog√≠a sanitaria y l√≠deres mundiales para debatir soluciones que salvan vidas. Ya son m√°s de 90 las empresas que han firmado el compromiso de compartir sus datos para que los investigadores puedan utilizarlos en el desarrollo de algoritmos capaces de detectar errores antes de que sean mortales.

Kiani ha comparecido ante la Comisión de Sanidad, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado donde ha presentado un plan para erradicar las muertes evitables de pacientes en el ámbito sanitario. Además, da conferencias en todo el mundo sobre la importancia de priorizar la seguridad del paciente. Kiani también forma parte del Consejo de Asesores del Presidente sobre Ciencia y Tecnología, que trabaja en iniciativas para la seguridad de los pacientes.

¬ęEs para m√≠ un gran honor recibir este premio¬Ľ, declar√≥ Joe Kiani, fundador de la Patient Safety Movement Foundation y fundador, director ejecutivo y presidente de Masimo. ¬ęYa tenemos los conocimientos y la tecnolog√≠a necesarios para eliminar las muertes evitables de pacientes. Errar es humano, pero no poner en marcha los procesos para evitar esos errores es inhumano¬Ľ.

¬ęEl trabajo del Dr. Wears en materia de seguridad del paciente fue pionero, y los galardonados con este reconocimiento en su nombre han continuado ese legado, centr√°ndose en programas y procedimientos que promueven esta iniciativa crucial¬Ľ, explic√≥ Steven A. Godwin, M.D., FACEP, jefe del Departamento de Medicina de Emergencia de UF Health Jacksonville. ¬ęEl Sr. Kiani as√≠ como el equipo de la Patient Safety Movement Foundation y Masimo deber√≠an estar enormemente orgullosos de continuar por este camino. Su trabajo ayudando a los pacientes en hospitales, hogares y otros lugares es fundamental para mejorar la prestaci√≥n de asistencia sanitaria y tener un impacto positivo en los resultados de los pacientes¬Ľ.

La trayectoria de Kiani en el √°mbito sanitario comenz√≥ hace 33 a√Īos, cuando particip√≥ en la invenci√≥n de lo que hoy se conoce como oximetr√≠a de pulso moderna. Gracias a esta tecnolog√≠a, las falsas alarmas se redujeron en un 95 % y esta nueva precisi√≥n redujo la retinopat√≠a grave del prematuro en reci√©n nacidos y mejor√≥ notablemente el cribado de cardiopat√≠as cong√©nitas cr√≠ticas. En la actualidad, su invento permite monitorizar a m√°s de 200 millones de pacientes al a√Īo en todo el mundo. Si se utiliza para la monitorizaci√≥n continua con un sistema de vigilancia de pacientes, se demostr√≥ que esta nueva tecnolog√≠a reduce las activaciones de equipos de respuesta r√°pida, los traslados a la unidad de terapia intensiva y los costos hospitalarios. En la pandemia de COVID-19, las innovaciones de Kiani permitieron monitorizar a distancia a los pacientes en sus casas (v√©ase el reportaje de CNN ).

El premio se concede desde 2018 en honor del fallecido Robert L. Wears, MD, MS, PhD, un m√©dico de urgencias que transform√≥ la forma en que los investigadores abordan la investigaci√≥n de la seguridad del paciente. Pionero en la materia e investigador activo, el Dr. Wears brind√≥ tutor√≠a y orientaci√≥n a una serie de proveedores de atenci√≥n m√©dica que profundizaban en la ciencia de la seguridad, mientras se desempe√Īaba como profesor de medicina de urgencias en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida-Jacksonville durante m√°s de 20 a√Īos.

Otros ganadores de la edici√≥n 2023 fueron la Dra. Saravana Kumar, la Federaci√≥n Internacional de Medicina de Urgencias y el Grupo de Inter√©s Especial en Calidad/Seguridad del Paciente, en la categor√≠a de organizaci√≥n. El Dr. David Nash y Charles Wohlforth recibieron el premio en la categor√≠a de equipo por su libro ¬ęHow Covid Crashed the System¬Ľ, en el que analizan la respuesta de Estados Unidos a la pandemia como un error m√©dico que requiere investigaci√≥n y soluciones a todo nivel. Por √ļltimo, la Dra. Anna Palmisano, que dirigi√≥ el movimiento ¬ęMarylanders for Patient Rights¬Ľ en su lucha de cuatro a√Īos para aprobar la Declaraci√≥n de Derechos de los Pacientes Hospitalarios de Maryland, fue galardonada en la categor√≠a de voluntarios.

Acerca de la patient safety movement foundation

En 2012, Joe Kiani crea la Fundaci√≥n del Movimiento por la Seguridad del Paciente (Patient Safety Movement Foundation, PSMF), una organizaci√≥n sin fines de lucro cuyo objetivo es eliminar los errores m√©dicos evitables en los hospitales. Su equipo trabaj√≥ con expertos en seguridad del paciente de todo el mundo para desarrollar pr√°cticas aplicables basadas en la evidencia (Actionable Evidence-Based Practices, AEBP) que abordan los principales desaf√≠os. Los hospitales pueden acceder de forma gratuita a las AEBP en Internet. Se invita a los hospitales a comprometerse formalmente a alcanzar las CERO muertes evitables, y se pide a las empresas de tecnolog√≠a sanitaria que firmen el Open Data Pledge (compromiso de datos abiertos) y compartan sus datos para que puedan utilizarse en la elaboraci√≥n de algoritmos predictivos capaces de identificar errores antes de que se conviertan en mortales. La Cumbre mundial sobre ciencia, tecnolog√≠a y seguridad del paciente, que organiza todos los a√Īos la fundaci√≥n re√ļne a todas las partes interesadas, incluidos pacientes, profesionales sanitarios, empresas de tecnolog√≠a m√©dica, administraciones p√ļblicas y entidades pagadoras privadas. La PSMF se cre√≥ gracias al apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare. Para obtener m√°s informaci√≥n, visite psmf.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230330005760/es/

contact: contacto de prensa

Patient Safety Movement Foundation

Irene Mulonni,irene@mulonni.com| (858) 859-7001

Keyword: california united states north america

Industry keyword: hospitals general health health technology health

SOURCE: Patient Safety Movement Foundation

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 03/31/2023 01:17 pm/disc: 03/31/2023 01:17 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230330005760/es

AP