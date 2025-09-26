Joel Embiid no pone fecha fija sobre su regreso a los 76ers

CAMDEN, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Joel Embiid no brindó detalles específicos sobre su regreso a la alineación de los 76ers de Filadelfia, pero el estelar centro aseguró que hay un "plan en marcha" para jugar tras la cirugía de rodilla en abril.

“El objetivo es jugar de manera consistente”, afirmó Embiid el viernes durante el día de medios del equipo.

Embiid, dos veces campeón de anotación de la NBA, se sometió a una artroscopia en su rodilla izquierda en abril tras una temporada plagada de lesiones que lo limitaron a solo 19 partidos. Fue descartado para la temporada a finales de febrero después de promediar 23,8 puntos, 8,2 rebotes y 4,5 asistencias.

“He tenido tantas lesiones”, expresó Embiid. “Lo único que siempre me he dicho a mí mismo es que no puedes rendirte”.

Embiid ha disputado apenas 58 partidos de temporada regular y siete encuentros de los playoffs (incluyendo la repesca) desde que obtuvo el galardón de MVP de la NBA en la temporada 2022-23.

“Quiero jugar. Quiero jugar cada partido”, manifestó Embiid. “He tenido bastante mala suerte en comparación con la mayoría de los jugadores de la NBA”.

Los 76ers tienen previsto entrenar en Nueva Jersey el sábado y el domingo antes de viajar a los Emiratos Árabes Unidos para dos juegos de pretemporada en Abu Dabi.

Paul George no estará en condiciones para jugar en el extranjero, pero el inicio de la temporada el 22 de octubre es algo factible.

George se recupera de una cirugía en julio en su rodilla izquierda después de lesionarse durante un entrenamiento. George dijo el viernes que está participando en entrenamientos ligeros en la cancha y espera estar en “un buen lugar, ojalá más temprano que tarde”.

George, quien cumplió 35 años el 2 de mayo, firmó un contrato de US$212 millones por cuatro años en la agencia libre el verano pasado, pero su primer año en Filadelfia estuvo marcado por lesiones en la rodilla y el aductor que resultaron en que el alero tuviera uno de los peores años de su carrera en la NBA.

Promedió 16,2 puntos en apenas 41 encuentros, fácilmente su promedio de anotación más bajo en una temporada completa desde que el nueve veces All-Star promedió 12,1 puntos para Indiana en su segunda temporada en la NBA.

“Creo que todavía tengo mucho baloncesto", comentó George.

Embiid ha lidiado con múltiples lesiones incluso antes de ingresar a la NBA. Sufrió una fractura por estrés en su pie derecho antes de ser seleccionado de Kansas, lo que le costó dos años. A partir de ahí, fue un hematoma óseo aquí, un desgarro de menisco allá, un hueso orbital roto, un hombro torcido, tendinitis y ligamentos desgarrados. Incluso parálisis de Bell.

Embiid fue parco en detalles el viernes sobre cualquier tipo de posible regreso.

“Creo que de aquí en adelante solo vamos a escuchar al cuerpo”, dijo Embiid. "Seré honesto y diré que va a ser impredecible a veces, y eso está bien.

Vamos a trabajar con eso”.

Los 76ers sufrieron su primer golpe de lesiones antes de que el campo de entrenamiento siquiera comenzara cuando Jared McCain, un escolta en su segundo año en la liga, sufrió un desgarro del ligamento colateral cubital en su pulgar derecho durante un entrenamiento el jueves.

Los Sixers tuvieron más que su parte de lesiones que arruinaron cualquier esperanza de campeonato que llevaron a la temporada pasada. Con Embiid y George cada uno fuera de juego por grandes partes de la temporada, los 76ers perdieron 31 de sus últimos 36 partidos para terminar 24-58.

___

AP Deportes: https://apnews.com/hub/deportes