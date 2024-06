Joel Parra: "El punto diferencial que nos va a hacer competir va a ser a partir de la defensa"

"El palo de la Euroliga fue duro para todos", ha comentado el alero del Barça

El baloncestista internacional español Joel Parra tiene claro que el "punto diferencial" para "hacer competir" a la selección nacional llegará "a partir de la defensa", con vistas al Torneo Preolímpico que los pupilos de Sergio Scariolo jugarán del 2 al 7 de julio en el Pabellón Fuente de San Luis (Valencia).

En una entrevista con Europa Press, Parra ha comparado esta fase de preparación con el desenlace del pasado Mundial, donde la selección española quedó eliminada en la ronda anterior a cuartos de final, y ha abogado por "intentar mejorar" sus "puntos débiles". "Nos hicieron no poder cumplir los objetivos que teníamos marcados", ha recordado.

"Mucha defensa, mucho físico en la defensa, que luego en un ataque ya se verá. Creemos que nuestro punto diferencial que nos va a hacer competir y ganar va a ser a partir de la defensa", ha indicado Parra sobre los aspectos donde más están insistiendo Scariolo y sus ayudantes.

"La verdad es que, desde que yo entré aquí, no ha cambiado nada. Así que en ese sentido refrescar los conceptos, que al final estás todo el año un poco con las ventanas. Pero sobre todo refrescar esos conceptos, como ya digo, preparando sobre todo los partidos del Preolímpico, que ahora es nuestro principal objetivo", ha descrito el alero del Barça.

Así, ha agradecido la disputa de dos amistosos antes del Preolímpico. "Lo que nos gusta a nosotros es competir; aunque si se lo preguntas a Sergio, creo que le gusta más entrenar. Pero ya te digo, con ganas de afrontar este verano muy ilusionante", ha señalado Parra. En el primero de esos amistosos, España cayó por 84-87 en la prórroga ante Italia.

Pese a ello, ha recalcado las ganas suya y de sus compañeros para esa cita en la Fonteta: "Afrontamos el Preolímpico con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucha humildad. Sabemos que es muy complicado, que hay que ganar todos los partidos para estar en los Juegos de París".

"No podemos relajarnos ni un minuto de cada partido porque son selecciones que a lo mejor no tienen mucho nombre, pero te pueden dar un susto. Entonces creo que tenemos que afrontarlo con la máxima humildad y el máximo respeto a todos los rivales", ha opinado sobre un torneo donde 'La Familia' se enfrentará primero a Líbano y luego a Angola.

"Es muy positivo que esté nuestra gente apoyándonos. Seguro que va a estar a desbordar la Fonteta, como ha estado siempre en todos los campos que hemos hecho de la gira, así que creo que eso es muy positivo. Pero ya digo que hay que afrontar cada partido con la máxima humildad porque, si no estamos bien, nos puede ganar cualquiera; y también podemos ganar a cualquiera, como hemos demostrado en todos estos años", ha advertido.

El de Valencia no es el único camino exigente para llegar a los JJ.OO. de París. "Tenemos bastante con lo nuestro como para estar observando a otras selecciones. Tenemos el foco muy claro, primero en los partidos que tenemos de grupo y luego los cruces. Está claro que los miraremos, nos gusta ver el baloncesto y ver a otras selecciones, pero creo que tenemos que estar muy centrados en lo nuestro", ha reiterado.

"No queremos mirar más que a los partidos del Preolímpico porque luego ya se verá", ha dicho. "Esperemos que vaya todo bien, que seguro que sí porque este equipo lo ha demostrado en muchos años, que ante las adversidades siempre ha demostrado carácter y ambición. Así que ya digo, no queremos mirar o pensar en que ya estamos clasificados en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, hay que afrontar partido a partido", ha avisado.

"En esta selección hay muchos jugadores nuevos, pero Rudy, Llull y los Hernangómez, que ya llevan un par de años, se han ganado esta presión un poco porque nos tenían muy bien acostumbrados a siempre estar en lo más alto. Entonces creo que a España siempre se le exige el máximo, como tiene que ser, pero esa presión a veces también es buena para dar ese 100% que tiene cada jugador", ha argumentado Parra.

Analizando la actualidad de su club, el FC Bacelona, ha admitido que "el palo de la Euroliga fue un palo duro para todos", siendo eliminado en cuartos de final. "Sí que es verdad que no se han cumplido los objetivos que se merece o que se tiene que estar en un club como el Barça", ha añadido tras haber completado su primera temporada como culé.

"A nivel individual creo que saco cosas positivas. Era mi primer año en un club muy grande como es el Barça, en un vestuario donde hay muchas estrellas, creo que ha sido de aprendizaje y con muchas ganas también de que empiece ya la temporada que viene e intentar lograr los objetivos, que creo que es lo que se merece un club como el Barça", ha augurado.

Sin embargo, ha negado que hubiera muchas diferencias por su traspaso en el verano de 2023 del Joventut al Barça: "Está claro que a nivel físico, el nivel de dureza de la Euroliga no es el mismo de la Eurocup, pero creo que al nivel del club no me ha sorprendido casi nada".

"Ya lo dije, es un tema solamente económico de ambos clubes. Estoy seguro que todos los clubes que quisiesen tener el mismo estatus económico que el Barça o que tiene grandes clubes como Valencia, Madrid, etc., también lo tendrían. Pero ya digo, bastante parecidos [ambos clubes] y en ese sentido muy contento", ha apuntado el alero catalán.

"Yo creo que la Liga Endesa es una de las mejores de Europa, sin contar la Euroliga", ha opinado, pero sin juzgar que clubes como UCAM Murcia o Unicaja de Málaga no puedan disputar la máxima competición europea al ser coto privado. "Sinceramente en esos temas no me quiero meter porque es mi primer año en la Euroliga y tampoco entiendo mucho cómo va este formato. Pero estoy seguro y convencido de que todos esos equipos en la Euroliga competirían también", ha apostillado.

Centrándose en el Barça, ha dado la bienvenida a Joan Peñarroya como sustituto de Roger Grimau en el cargo de entrenador. "Nos lo comentaron solo por encima, por un tema de no desconcentrarnos de la selección. Aún no he tenido la oportunidad la oportunidad de hablar con Joan, pero con muchas ganas de que empiece la temporada para intentar lograr los objetivos que nos marcaremos como equipo", ha concluido Parra.

