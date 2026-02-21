Johannes Klaebo en breve

El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo, que este sábado hizo pleno de seis oros en Milán-Cortina y elevó su récord de títulos olímpicos a 11, en breve:

Apellido: Klaebo

Nombre: Johannes Hoesflot

Fecha de nacimiento: 22 octubre 1996 (29 años)

Lugar de nacimiento: Oslo (Noruega)

Nacionalidad: noruega

Club: Byasen IL (Trondheim)

Altura: 1,83 m

Deporte: esquí de fondo

Palmarés:

. Juegos Olímpicos:

3 participaciones

11 medallas de oro, 1 de plata, 1 de bronce

. 2026 (6): 6 medallas de oro en esquiatlón, esprint individual, 10 km individual, relevos 4x7,5 km, esprint por equipos, 50 km individual

. 2022 (4): 2 medallas de oro en esprint individual y esprint por equipos, 1 plata en relevos (4x10 km), 1 bronce en 15 km individual

. 2018 (3): 3 medallas de oro en esprint individual, esprint por equipos y relevos 4x10 km

Mundial:

15 medallas de oro en 24 carreras, entre ellas 6 victorias en 6 pruebas, un logro histórico, en el Mundial de 2025 en Trondheim (Noruega)

Copa del mundo:

200 carreras desde 2016

116 victorias (de ellas 107 individuales) y 145 podios en total

Cinco grandes globos de cristal de la clasificación general en 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025

Clasificación general en la Copa del Mundo, temporada 2025-2026:

1º en la clasificación general

1º en la clasificación de la especialidad esprint

1º en la clasificación de la especialidad distancia