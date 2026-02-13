Johannes Klaebo, ganador de ocho oros olímpicos, en breve
El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo, que este viernes igualó el récord de ocho oros en los Juegos Olímpicos de Invierno, en breve:
Apellido: Klaebo
Nombre: Johannes Hoesflot
Fecha de nacimiento: 22 octubre 1996 (29 años)
Lugar de nacimiento: Oslo (Noruega)
Nacionalidad: noruega
Club: Byasen IL (Trondheim)
Altura: 1,83 m
Deporte: esquí de fondo
Palmarés:
. Juegos Olímpicos:
3 participaciones
8 medallas de oro, 1 de plata, 1 de bronce
. 2026 (3): 3 medallas de oro en esquiatlón, esprint individual y 10 km individual
. 2022 (4): 2 medallas de oro en esprint individual y esprint por equipos, 1 plata en relevos (4x10 km), 1 bronce en 15 km individual
. 2018 (3): 3 medallas de oro en esprint individual, esprint por equipos y relevos 4x10 km
Mundial:
15 medallas de oro en 24 carreras, entre ellas 6 victorias en 6 pruebas, un logro histórico, en el Mundial de 2025 en Trondheim (Noruega)
Copa del Mundo:
200 carreras desde 2016
116 victorias (de ellas 107 individuales) y 145 podios en total
Cinco grandes globos de cristal de la clasificación general en 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025
Clasificación general en la Copa del Mundo, temporada 2025-2026:
1º en la clasificación general
1º en la clasificación de la especialidad esprint
1º en la clasificación de la especialidad distancia