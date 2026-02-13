LA NACION

Johannes Klaebo, ganador de ocho oros olímpicos, en breve

El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo, que este viernes igualó el récord de ocho oros en los Juegos Olímpicos...

Johannes Klaebo, ganador de ocho oros olímpicos, en breve
Johannes Klaebo, ganador de ocho oros olímpicos, en breve

El esquiador de fondo noruego Johannes Klaebo, que este viernes igualó el récord de ocho oros en los Juegos Olímpicos de Invierno, en breve:

Apellido: Klaebo

Nombre: Johannes Hoesflot

Fecha de nacimiento: 22 octubre 1996 (29 años)

Lugar de nacimiento: Oslo (Noruega)

Nacionalidad: noruega

Club: Byasen IL (Trondheim)

Altura: 1,83 m

Deporte: esquí de fondo

Palmarés:

. Juegos Olímpicos:

3 participaciones

8 medallas de oro, 1 de plata, 1 de bronce

. 2026 (3): 3 medallas de oro en esquiatlón, esprint individual y 10 km individual

. 2022 (4): 2 medallas de oro en esprint individual y esprint por equipos, 1 plata en relevos (4x10 km), 1 bronce en 15 km individual

. 2018 (3): 3 medallas de oro en esprint individual, esprint por equipos y relevos 4x10 km

Mundial:

15 medallas de oro en 24 carreras, entre ellas 6 victorias en 6 pruebas, un logro histórico, en el Mundial de 2025 en Trondheim (Noruega)

Copa del Mundo:

200 carreras desde 2016

116 victorias (de ellas 107 individuales) y 145 podios en total

Cinco grandes globos de cristal de la clasificación general en 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025

Clasificación general en la Copa del Mundo, temporada 2025-2026:

1º en la clasificación general

1º en la clasificación de la especialidad esprint

1º en la clasificación de la especialidad distancia

AFP
Conforme a
The Trust Project