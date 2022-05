John Aldridge: "Benzema es como una buena botella de Rioja"

El exjugador del Liverpool John Aldridge compar√≥ al delantero franc√©s del Real Madrid, Karim Benzema, con "una buena botella de Rioja" que mejora con el paso de los a√Īos y que ha "madurado mucho y bien, y es caro".

"Siempre he pensado que Benzema era un buen jugador, pero lo que ha hecho en las dos √ļltimas temporadas y c√≥mo se han sobrepuesto a las salidas de grandes jugadores ha hecho que se parezca a una botella de vino", explic√≥ Aldridge a Stats Perform antes de la final de este s√°bado de la Liga de Campeones.

El brit√°nico asegur√≥ que Benzema "tiene el buen f√ļtbol en su cabeza". "Todo lo que puedo decir es que es como una buena botella de Rioja, tinto, eso es. Ha madurado mucho y muy bien. Y es muy caro", coment√≥ el exjugador 'red'.

El que fuera tambi√©n jugador de la Real Sociedad declar√≥ que √©l jug√≥ hasta los 40 a√Īos y que entiende lo que le ocurre al franc√©s. "Ha madurado muy bien, es mejor con los a√Īos, cosa que me pas√≥ a m√≠ tambi√©n, que me desarroll√© tarde. Me di cuenta de que cuanto m√°s viejo era y m√°s experiencia ganaba, mejor jugaba", subray√≥.

"A Benzema no le puedes dejar sitio en el área, es su principal amenaza. Pero cuando tienes a Mane, Diogo Jota, Luis Díaz y Salah, ellos tienen algo por lo que preocuparse también", advirtió sobre los peligros del Liverpool.

Aldridge recalcó que el Real Madrid "tienen buenos jugadores por todo el campo" y resaltó la importancia de Luka Modric. "Vaya jugador, qué bueno es, da igual la edad que tenga. Le vi jugar contra el Manchester City y puedes dejarle que lleve las riendas", afirmó.

"Le he visto llevar las riendas del Tottenham contra el Liverpool en una de las mejores actuaciones que he visto nunca de un jugador visitante. Fue hace a√Īos, nos ganaron y √©l estuvo incre√≠ble. No puedes dejarle ning√ļn hueco, tienes que vigilar el espacio detr√°s de Trent Alexander-Arnold, que ellos tratar√°n de explotar obviamente con la velocidad de Vinicius", explic√≥ Aldridge.