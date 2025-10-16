John Bolton, un nuevo imputado en la ofensiva de Trump contra los críticos

Por Sarah N. Lynch

GREENBELT, EEUU, 16 oct (Reuters) - John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, fue acusado el jueves de retener y transmitir información de defensa nacional, en el tercer caso en semanas en que el Departamento de Justicia presenta cargos criminales contra un crítico del presidente republicano.

El abogado de Bolton ha negado que su cliente haya cometido irregularidades.

La acusación, según los registros, se conoce después de que documentos judiciales hechos públicos el mes pasado revelaran que Bolton estaba bajo investigación federal por un posible manejo indebido de información clasificada.

En los últimos meses Trump ha presionado activamente al Departamento de Justicia para que presente cargos contra sus adversarios, llegando incluso a expulsar a un fiscal al que consideraba demasiado lento.

Bolton fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, antes de convertirse en uno de sus críticos más acérrimos. Describió al republicano como no apto para ser presidente en unas memorias que publicó el año pasado.

Los cargos contra Bolton se dan poco después de que el Departamento de Justicia imputara al exdirector del FBI James Comey, que investigó el equipo de campaña presidencial de Trump en 2016, y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que previamente presentó una demanda civil por fraude contra el mandatario y su empresa inmobiliaria familiar.

Comey, a quien Trump despidió en 2017, se enfrenta a cargos de hacer declaraciones falsas ante el Congreso y obstrucción al Congreso. Se ha declarado inocente.

James se enfrenta a cargos de fraude bancario y hacer declaraciones falsas a una institución financiera. Ha negado haber actuado mal y está previsto que comparezca ante un tribunal federal a finales de este mes.

Funcionarios de alto rango del DoJ habían estado presionando para que se presentaran cargos contra Bolton, pese a la preocupación inicial de algunos fiscales de Maryland, así como de abogados de la División de Seguridad Nacional, que consideraban necesaria una mayor investigación y temían que el caso se estuviera precipitando, dijeron a Reuters dos fuentes.

Más recientemente, los fiscales llegaron a la conclusión de que se sentían cómodos procediendo después de tomarse más tiempo para revisar las pruebas y trabajaron durante el fin de semana para preparar el caso, añadió una de esas fuentes.

(Reporte de Sarah N. Lynch en Greenbelt, Maryland; Información adicional de Luc Cohen en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)