John Lodge, cantante y bajista de Moody Blues en su era clásica, muere a los 82 años

LONDRES (AP) — John Lodge, el cantante y bajista de la banda británica de rock The Moody Blues durante más de 50 años, ha fallecido. Tenía 82 años.

El viernes, su familia expresó "con la más profunda tristeza" que Lodge murió "de manera repentina e inesperada". Añadieron que Lodge "se fue pacíficamente rodeado de sus seres queridos y los sonidos de The Everly Brothers y Buddy Holly".

Lodge, nacido en Birmingham, se unió a la banda en 1966, dos años después de su formación, junto con el también cantante Justin Hayward, tras la salida de Denny Laine y Clint Warwick. Permaneció en la banda hasta que dejó de actuar en vivo en 2018.

Lodge participó en algunos de los trabajos más conocidos de la banda, incluyendo el álbum psicodélico de 1967 "Days Of Future Passed", que es ampliamente considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales del rock, y su continuación un año después, "In Search Of The Lost Chord".

Lodge también participó en el álbum de 1977 "Octave", en que The Moody Blues adoptó un sonido más orientado al pop.

Continuó grabando discos con el grupo hasta su último álbum de estudio en 2003, "December", una colección de canciones navideñas.

El grupo continuó actuando en vivo hasta 2018, el mismo año en que la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock And Roll.

