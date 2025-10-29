John Malone dimitirá como presidente de Liberty Media y Liberty Global, según Financial Times

29 oct (Reuters) - El pionero de la televisión por cable John Malone dejará la presidencia de Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, y de Liberty Global, informó el miércoles el Financial Times, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

El multimillonario de 84 años seguirá invirtiendo y gestionando su cartera personal de capital riesgo, además de mantener su participación en el equipo de béisbol Atlanta Braves, según el informe.

Se desconoce quién será el sucesor de Malone, añade el informe del FT.

Liberty Global y Liberty Media no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Malone, una figura muy conocida en la industria de la televisión por cable, es conocido por su éxito en la consolidación de negocios de televisión de pago en Estados Unidos con complejas estructuras financieras. También estableció el imperio de Liberty Media.

Desempeñó un papel importante en la fusión en 2022 de WarnerMedia y Discovery, fruto de la popularidad de los servicios de streaming sobre la televisión por cable, que obligó a las empresas de medios de comunicación a replantearse el futuro del que fue su mayor motor de ganancias.

Recientemente supervisó la escisión de algunos activos de Liberty Media para centrar la atención de la empresa en sus filiales de deportes de motor, incluidas la Fórmula 1 y MotoGP, así como en inversiones deportivas relacionadas. (Reporte de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; Edición de Shreya Biswas; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)