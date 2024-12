John McCarthy, portero del Galaxy, logra su tercer título de la MLS

CARSON, California, EE.UU. (AP) — Solo un equipo mostró interés en John McCarthy durante la temporada baja del año pasado.

Al final, resultó beneficioso tanto para el portero como para el equipo.

McCarthy ayudó a conseguir el título de la Copa MLS al LA Galaxy el sábado, con cuatro atajadas en la victoria de 2-1 sobre los New York Red Bulls.

Fue el tercer año consecutivo en que McCarthy ha estado en la final después de participar con Los Angeles FC en 2022 y 2023.

“Estoy agradecido por la oportunidad. Ganar dos de tres es increíble, pero ganar hoy significa todo”, dijo McCarthy.

McCarthy fue el Jugador Más Valioso de la final de la Copa MLS 2022, cuando entró durante el tiempo extra después de que Maxime Crépeau sufriera una lesión al cometer una falta de tarjeta roja contra Cory Burke de Filadelfia.

McCarthy detuvo dos penales para entregar a LAFC su primer campeonato y estuvo en el banquillo el año pasado para LAFC cuando Columbus ganó.

El entrenador del Galaxy, Greg Vanney, y el gerente general, Will Kuntz, se enfocaron en McCarthy durante la temporada baja, no solo por su experiencia, sino por su carisma.

“Estoy agradecido con Will por darme la oportunidad de competir. Eso es todo lo que pido. Al final del día, todo lo que me importa es ganar. Ellos me dieron confianza”, dijo McCarthy.

McCarthy tuvo un promedio de 1,29 goles en contra esta temporada y registró una marca de 24-8-6 en todas las competiciones.

“Necesitábamos a un tipo con una gran personalidad, voz fuerte y con una gran presencia. Necesitaba ser alguien con experiencia. Y desde el principio, creo que John mostró eso, su madurez y nuevamente su personalidad”, dijo Vanney.

Los Red Bulls no tuvieron muchas oportunidades principales para anotar. Sean Nealis anotó en el minuto 28 y el capitán de los Red Bulls, Emil Forsberg, tuvo la oportunidad de empatar en el minuto 72, pero golpeó el exterior del poste. Nueva York tuvo un par de balones sueltos en el área de penalti durante el tiempo extra, pero McCarthy pudo quedárselos

“Ganar para uno de los clubes más históricos de la MLS, es increíble y levantar el trofeo”, dijo McCarthy.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.