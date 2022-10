johnson abandona carrera para primer ministro británico; sunak es favorito para ganar

(Agrega retirada de Johnson, contexto detalles y citas; agrega autor)

Por Paul Sandle, Kate Holton y Elizabeth Piper

LONDRES, 23 oct (Reuters) - Rishi Sunak parecía en camino a convertirse en el próximo primer ministro de Reino Unido después de que Boris Johnson se retiró de la contienda el domingo, diciendo que, aunque tenía suficiente apoyo para llegar a la votación final, se daba cuenta de que el país y el Partido Conservador necesitan unidad.

Johnson regresó al país tras unas vacaciones en el Caribe para intentar asegurarse el respaldo de 100 legisladores y poder entrar así en la votación del lunes para sustituir a Liz Truss, la mujer que le sucedió en septiembre tras ser expulsado del cargo por una serie de escándalos.

Johnson dijo que había conseguido el respaldo de 102 legisladores, pero que no había logrado convencer a Sunak ni a la otra aspirante, Penny Mordaunt, para que se unieran "por el interés nacional".

"Por lo tanto, me temo que lo mejor es no permitir que mi candidatura siga adelante y comprometer mi apoyo a quien lo consiga", dijo en un comunicado a última hora del domingo. "Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que simplemente no es el momento adecuado".

La libra esterlina subía más de medio centavo frente al dólar en las primeras operaciones en Asia.

La declaración de Johnson allanan probablemente el camino para que su archienemigo Sunak se convierta en primer ministro tan pronto como el lunes en sustitución de Truss, que se vio obligada a dimitir después de lanzar un programa económico que desató la agitación en los mercados financieros.

Según las reglas de la acelerada contienda, si solo un candidato consigue el respaldo de 100 legisladores conservadores, será nombrado primer ministro el lunes.

Si dos candidatos superan el umbral, pasarán a una votación entre los miembros del partido, y el ganador se anunciará el viernes, pocos días antes de que el nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, deba exponer el estado de las finanzas del país el 31 de octubre.

Esto había suscitado la preocupación de que Johnson volviera a Downing Street con el respaldo de los miembros del partido, pero no con el de la mayoría de los parlamentarios. Según la BBC, Sunak cuenta hasta ahora con el respaldo de casi 150 legisladores.

Un partidario de Sunak, que pidió permanecer en el anonimato dijo que su principal reacción fue de alivio porque si Johnson hubiera ganado el "partido se habría destrozado".

Otra legisladora conservadora, Lucy Allan, dijo en Twitter: "Apoyé a Boris para ser primer ministro, pero creo que ha hecho lo correcto para el país".

Sunak, exministro de Economía de 42 años, había confirmado con anterioridad que se presentaría a la contienda, prometiendo afrontar la "profunda crisis económica" del país con "integridad, profesionalidad y responsabilidad".

"Quiero arreglar nuestra economía, unir a nuestro partido y cumplir con nuestro país", dijo Sunak, el hombre al que los partidarios de Johnson acusan de haber puesto fin a su mandato a los tres años.

Sunak abandonó el gabinete en julio, desencadenando una rebelión ministerial sin precedentes contra Johnson.

(Editado en español por Carlos Serrano)

