Johnson afirma que la pauta completa será "una liberación" para los que quieran viajar al extranjero

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha asegurado este jueves que la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19 será "una liberación" para los británicos que quieran viajar al extranjero este verano, al tiempo que ha señalado que los planes del Gobierno en este sentido se anunciarán "en pocos días".

Las palabras del 'premier' tienen lugar en medio de la intención del Ejecutivo británico de eliminar la obligatoriedad de guardar cuarentena a la entrada al país para viajeros procedentes de países en ámbar si tienen las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. La medida, en la que las autoridades británicas han insistido en repetidas ocasiones, estimularía los viajes a países de esta lista, como España.

No obstante, según ha recogido Sky News, Johnson no ha confirmado cuándo entraría en vigor la nueva regulación, aunque se ha mostrado "muy confiado" en que "permitirá a las personas viajar", antes de advertir de que, no obstante, viajar al extranjero no estará "completamente libre de problemas". "No hay duda de que una vez que se tengan las dos dosis se está en mucha mejor posición (para viajar)", ha reiterado.

El ministro de Transportes de Reino Unido, Grant Shapps, reconoció el martes que la eliminación de la obligatoriedad de guardar cuarentena para personas con la pauta completa, que se reemplazaría con una prueba diagnóstica de la COVID-19 diaria, "llevará tiempo".

Los casos, al alza

Por otro lado, los nuevos contagios de COVID-19 continúan al alza en Reino Unido. Durante la jornada, el Ministerio de Salud británico ha constatado 27.989 nuevos contagios de COVID-19, frente a los 26.000 registrados el miércoles.

Hasta el momento, 4.828.463 personas se han contagiado en el país europeo y 128.162 han fallecido a causa de la enfermedad, 22 más que en el balance anterior.

Mientras, más de 44,8 millones de personas --el 85,2 por ciento de la población-- han recibido una dosis de la vacuna contra la enfermedad y más de 33 millones --el 62,7 por ciento-- cuentan con la pauta completa.

