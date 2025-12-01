Johnson anota triples clave para Hawks y arruina regreso de Embiid en victoria 142-134

FILADELFIA (AP) — Jalen Johnson encestó triples consecutivos al final de la doble prórroga el domingo por la noche y terminó con 41 puntos y 14 rebotes para ayudar a los Hawks de Atlanta a arruinar el regreso de Joel Embiid en una victoria por 142-134 sobre los 76ers de Filadelfia.

Embiid anotó 18 puntos en 30 minutos en su regreso para los 76ers después de perderse nueve juegos debido a lesiones.

Johnson rompió un empate con su tercer triple del juego y encestó otro en la siguiente posesión para llevar a los Hawks a su cuarta victoria en cinco juegos.

Tyrese Maxey anotó 44 puntos para los 76ers y encestó un par de tiros decisivos, uno que forzó la prórroga y otro que les dio la ventaja tardía en la primera prórroga. Maxey, un tirador de tiros libres con un 88% de efectividad, falló dos desde la línea que podrían haber ampliado la ventaja a cuatro, pero en cambio le costaron a los Sixers en los últimos segundos de la prórroga.

Dominick Barlow de los 76ers fue sancionado con una falta con 1,1 segundos restantes. Nickeil Alexander-Walker encestó ambos para empatar a 126 y llevarlo a la segunda prórroga.

Alexander-Walker tuvo 34 puntos y ocho rebotes.

___

