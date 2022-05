Johnson asegura ante el Parlamento ucraniano que el país "ganará la guerra" contra Rusia y "será libre"

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado este martes ante el Parlamento ucraniano que el país "ganará la guerra" contra Rusia y "será libre" y ha subrayado que la "fuerza de la maquinaria de guerra" del presidente ruso, Vladimir Putin, "se ha roto ante el inamovible patriotismo de los ucranianos".

Johnson, que se ha convertido en el primer líder en dirigirse a la Rada Suprema de Ucrania desde que comenzó la guerra, ha expresado que "cree en el éxito de Ucrania" en el marco de la contienda.

"He estado en Kiev en visitas anteriores al país y he visto a la gente dar sus vidas para proteger Ucrania ante la agresión rusa. (...) He visto suficiente libertad ucraniana como para entender que el Kremlin estaba incurriendo en errores de cálculo", ha aseverado, según un comunicado de Downing Street.

Así, ha recordado que la "propaganda rusa hizo que muchos pensaran que las fuerzas rusas entrarían en el país como el cuchillo se hunde en la mantequilla y que Kiev caería en cuestión de días".

"¿Se acuerdan? La gente ofrecía a Volodimir (Zelenski) un salvoconducto para que abandonara el país y el se negaba", ha manifestado antes de recalcar que Ucrania ha demostrado "que estaban equivocados".

Así, ha señalado que "incluso cuando algunas partes de Ucrania han sido capturadas temporalmente, la población se ha mostrado indomable y ha protestado". "Han logrado que caiga el mito de que Putin es invencible y han escrito uno de los capítulos más gloriosos de la historia militar del país", ha añadido.

Zelenski, por su parte, ha agradecido las palabras de Johnson y ha destacado el apoyo recibido. "Gracias por la ayuda que recibimos. Por la victoria que definitivamente obtendremos juntos", ha aseverado.

En este sentido, se ha dirigido también a los diputados y ha pedido al Parlamento "trabajar por el pueblo, por el Estado y por la victoria". "Sin días libres, sin emociones extra", ha dicho antes de recalcar que Ucrania es "fuerte e independiente".