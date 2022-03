Johnson dice que reino unido debe tener controles de seguridad mientras ucrania pide relajar visados

Por Andrew MacAskill y Michael Holden

LONDRES, 9 mar (Reuters) - El primer ministro británico, Boris Johnson, declaró el miércoles que Reino Unido debe realizar controles de seguridad a los refugiados ucranianos, tras enfrentarse a las peticiones de relajar las condiciones de visado para quienes huyen de los incesantes bombardeos de las fuerzas invasoras rusas.

A diferencia de muchos otros países de Europa que han aceptado a los refugiados ucranianos sin visado, Reino Unido los ha exigido y ha habido críticas generalizadas de que este procedimiento ha sido demasiado lento y burocrático.

Reino Unido ha concedido más de 700 visados a ucranianos desde el comienzo de la guerra. En comparación, Polonia, país vecino de Ucrania, ha acogido a más de 1,2 millones de ucranianos.

Más temprano el miércoles, el embajador de Ucrania en Londres pidió al gobierno británico que flexibilizara las condiciones de visado para las personas, en lo que se ha convertido en el mayor y más rápido flujo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Johnson dijo al Parlamento que los controles de visado eran necesarios porque el Kremlin había señalado a Reino Unido por su postura en la crisis de Ucrania.

"Hay gente a la que le gustaría prescindir totalmente de los controles y simplemente dejar pasar a la gente. Creo que eso es irresponsable", dijo. "Vamos a ser tan generosos como podamos, pero debemos tener controles".

En su intervención ante la comisión de Asuntos de Interior del Parlamento británico, el embajador ucraniano Vadym Prystaiko dijo que entendía que fueran necesarios los controles de seguridad, pero pidió que se simplificara el proceso.

"La mayoría de la gente no lleva pasaporte, sus casas fueron bombardeadas, no estamos imprimiendo pasaportes en mi embajada", dijo. "En realidad, si tienes un niño de un año, definitivamente no es un terrorista. Así que puedes eliminarlos de la lista de posibles riesgos terroristas".

El gobierno ha defendido su postura, citando el ataque con un agente nervioso de 2018 contra un ex agente doble ruso, Sergei Skripal, en la ciudad inglesa de Salisbury, que Reino Unido atribuye a tres oficiales de inteligencia militar rusos que entraron en el país haciéndose pasar por turistas con identidades falsas.

"Sabemos lo poco escrupuloso que puede ser (el presidente ruso Vladimir) Putin en sus métodos", dijo Johnson. "No sería correcto exponer a este país a riesgos de seguridad innecesarios y no lo haremos".

El primer ministro conservador añadió que esperaba que el número de visados británicos ofrecidos a los refugiados aumentara de forma muy rápida "hasta llegar a los cientos de miles". (Reporte de Andrew MacAskill; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)