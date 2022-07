Johnson dimitirá hoy como líder de los 'tories' y seguirá como primer ministro hasta otoño, según medios

El nuevo ministro de Finanzas traslada a Johnson que "lo correcto es irse ahora"

MADRID, 7 Jul. 2022 (Europa Press) -

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, presentará este jueves su dimisión como líder del Partido Conservador ante la cascada de dimisiones en el seno del Gobierno, si bien permanecerá como primer ministro hasta otoño, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

Según estas informaciones, Johnson ha trasladado su disposición a abandonar el cargo ante el aumento de la presión sobre él durante los últimos días, tras lo que se abrirá una carrera por la sucesión entre los 'tories' de cara a la conferencia del partido en octubre, cuando la persona elegida le sustituiría como primer ministro.

Por su parte, un portavoz de Downing Street ha confirmado que "el primer ministro dará hoy un discurso al país", sin detallar el posible contenido del mismo. Fuentes citadas por 'The Guardian' apuntan que el primer ministro ya ha trasladado su decisión al presidente del Comité 1922 --el grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes--, Graham Brady.

A primera hora de este jueves han dimitido el ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, y varios secretarios de Estado, con lo que son ya más de 50 los cargos que han abandonado el Ejecutivo desde el martes. También ha presentado su dimisión la 'número dos' del Partido Conservador, Caroline Johnson.

Los secretarios de Estado dimitidos este jueves son los del Tesoro, Helen Whately; Seguridad, Damian Hinds; Ciencia, George Freeman; Pensiones, Guy Opperman; Tecnología, Chris Philp; Tribunales, James Cartlidge; y Educación, Michelle Donelan, en un nuevo varapalo para Johnson.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Nadhim Zahawi, nombrado para el cargo el martes tras la dimisión de Rishi Sunak, ha pedido también a Johnson que presente su dimisión. "Primer ministro, sabe en su corazón qué es lo correcto, y es irse ahora", ha explicado.

"Mi prioridad principal ha sido y siempre será este gran país. Cuando se me pidió ser canciller, lo hice por lealtad. No un hombre, sino lealtad a todo lo que este país me ha dado", ha explicado en una carta publicada a través de su cuenta en la red social Twitter.

Así, ha argumentado que "los desafíos a los que hace frente Reino Unido, ya sea la inflación o la guerra de (el presidente ruso, Vladimir) Putin en Ucrania, no se detendrán por nada y es vital que las principales instituciones del Estado sigan funcionando a través de una crisis nacional".

"Si la gente ha pensado mal de mí por esa decisión, son críticas que estoy dispuesto a aceptar", ha manifestado, en relación a su nombramiento, antes de confirmar que el miércoles acudió a Downing Street para pedir a Johnson que abandonara el cargo.

"Me rompe el corazón que no haya escuchado y que esté socavando los increíbles logros de este Gobierno a última hora. Nadie olvidará que se logró sacar adelante el Brexit, que se dejó fuera de Downing Street a un peligroso antisemita --en aparente referencia al exlíder laborista Jeremy Corbyn-- o nuestra gestión de la COVID-19 y nuestro apoyo a Ucrania cuando lo necesitaba", ha apuntado.

Sin embargo, Zahawi ha hecho hincapié en que "el país merece un Gobierno que no sólo sea estable, sino que actúe con integridad". Según medios británicos, además de Zahawi, la ministra del Interior, Priti Patel, y el secretario de Estado de Transportes, Grant Shapps, acudieron el miércoles a Downing Street para pedir a Johnson su dimisión.